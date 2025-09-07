محافظ سوهاج يشهد توزيع 35 جهاز عروس ومساعدات للفئات الأولى بالرعاية

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات توزيع 35 جهاز عروس وعدد 20 من المساعدات للفئات الاولى بالرعاية، بدعم من مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وحضر اللقاء العقيد محمد كمال مدير مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

محافظة سوهاج

تضمنت المساعدات توزيع 35 جهاز عروس تشمل "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز"، بالإضافة إلى 20 مساعدة عبارة عن أجهزة كهربائية وأثاث منزلي.

وثمن المحافظ جهود مؤسسة "حياة كريمة" في التعاون مع الجهات التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وهنأ المحافظ الفتيات المقبلات على الزواج المستفيدات من الأجهزة المقدمة، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.