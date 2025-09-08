قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا تتسلّم عريضة قانونية تتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين
قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟
تطبيق نموذج ITS في مصر | ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟
صاحب مطعم أجنبي يصطدم بسيارة سفير أنجولا في المهندسين
إعادة طلاء المدارس الحكومية وزيادة مساحاتها الخضراء لتحسين البنية التحتية
فى حملات مكبرة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه
تفاصيل إطلاق النار بمفرق راموت بالقدس المحتلة
مسئولة باليونيسف تكشف عن 5 آليات لإحداث تحول جذري لمواجهة أزمة التعلّم
الإسكندرية أولهم| تكريم 10محافظات حققت أعلى نسب تحسن فى مهارات اللغة العربية
مهرجان الأشباح الجائعة.. موروث روحي واحتفال شعبي صيني| تفاصيل
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
وزير التعليم العالي: اليوم الدولي لمحو الأمية فرصة لتعزيز الثقافة ونشر المعرفة
حوادث

حبس عامل قتل ربة منزل لفضح سرقته داخل عقار بالبلينا في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا، داخل عقار تحت الإنشاء بقرية السمطا، بعد أن ضبطته أثناء قيامه بالسرقة، خشية افتضاح أمره، بقرية السمطا بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل عقار تحت الإنشاء، مصابة بقطع في الرقبة وجروح متفرقة بالجسد.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عامل من ذات القرية، تربطه صلة نسب بالمجني عليها، وأوضحت التحريات أن المتهم ارتكب الواقعة بعدما شاهدته الضحية أثناء قيامه بسرقة محتويات من داخل العقار، فقام بالتعدي عليها بآلة حادة، وتركها جثة هامدة وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة خشية فضح أمره، ليتم عرضه على النيابة العامة، والتي قررت حبسه احتياطيًا، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الطب الشرعي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حبس النيابة العامة

