محافظ سوهاج يستقبل النقيب العام للأطباء لبحث تسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الطبية

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والوفد المرافق له، خلال زيارته للمحافظة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، وعدد من الأطباء أعضاء النقابة.

محافظة سوهاج

ورحب محافظ سوهاج بنقيب أطباء مصر والوفد المرافق، مثمنا دور وجهود الأطباء في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، ودور النقابة في تقديم الدعم والرعاية لكافة الأطباء العاملين بالمحافظة.

واشار إلى أهمية التواصل الدائم بين النقابة وأجهزة المحافظة، بما يحقق مصلحة المواطن السوهاجي.

من جانبه وجه النقيب العام، الشكر والتقدير لمحافظ سوهاج على الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين بيئة العمل، وتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانيات اللازمة لتذليل المعوقات التي قد تواجه منظومة القطاع الصحي.

تأتي زيارة نقيب أطباء مصر والوفد المرافق لمحافظة سوهاج، من أجل العمل على تسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الطبية، والتعاون في تدريب الكوادر الطبية بنطاق المحافظة.

كما سيتم تسليم وحدة متقدمة لمناظير الجهاز الهضمي الحديثة لمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج تبرعا من لجنة مصر العطاء بالنقابة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتسهيل التشخيص المبكر لعلاج أورام الجهاز الهضمي.