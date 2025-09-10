قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل النقيب العام للأطباء لبحث تسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الطبية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والوفد المرافق له، خلال زيارته للمحافظة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، وعدد من الأطباء أعضاء النقابة.

محافظة سوهاج

ورحب محافظ سوهاج بنقيب أطباء مصر والوفد المرافق، مثمنا دور وجهود الأطباء في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، ودور النقابة في تقديم الدعم والرعاية لكافة الأطباء العاملين بالمحافظة.

واشار إلى أهمية التواصل الدائم بين النقابة وأجهزة المحافظة، بما يحقق مصلحة المواطن السوهاجي.

من جانبه وجه النقيب العام، الشكر والتقدير لمحافظ سوهاج على الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين بيئة العمل، وتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانيات اللازمة لتذليل المعوقات التي قد تواجه منظومة القطاع الصحي.

تأتي زيارة نقيب أطباء مصر والوفد المرافق لمحافظة سوهاج، من أجل العمل على تسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الطبية، والتعاون في تدريب الكوادر الطبية بنطاق المحافظة.

كما سيتم تسليم وحدة متقدمة لمناظير الجهاز الهضمي الحديثة لمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج تبرعا من لجنة مصر العطاء بالنقابة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتسهيل التشخيص المبكر لعلاج أورام الجهاز الهضمي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج نقيب أطباء مصر نقيب الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزيرة التخطيط: الشراكة المصرية الفرنسية لعبت دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي

أرشيفيه

التمثيل التجاري المصري يشارك في فعاليات معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة CIFIT لاستعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر

أرشيفيه

انعقاد منتدى الأعمال المصري الأذري لخلق روابط وثيقة بين القطاع الخاص من البلدين

بالصور

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد