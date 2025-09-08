سوهاج.. ترسية السوق الحضري بجهينة بقيمة مليون و53 ألف جنيه

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن ترسية السوق الحضري بمركز ومدينة جهينة على إحدى شركات الاستثمار العقاري خلال مزايدة علنية أجريت اليوم بديوان عام المحافظة.

وذلك لمدة 9 سنوات بقيمة إيجارية سنوية بلغت مليون و53 ألف جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وذلك لتشجيع الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة.

بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية، وتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء أسواق حضرية تستوعب الباعة في المناطق المتفرقة بالمحافظة، مع تحسين مستوى البيئة والنظافة العامة.

وذلك بمشاركة القطاع الخاص بهدف تطوير البنية التحتية الاقتصادية، ودعم الأنشطة التجارية، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، مشددًا على أهمية استغلال السوق بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

محافظة سوهاج

الجدير بالذكر أن سوق جهينة الحضري على مساحة 3000 متر مربع، ويضم 106 محل تجاري بأبعاد مختلفة بمتوسط 10.5 متر مربع، مما يتيح تنظيم الأنشطة التجارية المختلفة.

والسوق مبني بالحوائط والأسقف الصاج وملحق به دورات مياه وبوفيه، وبه جميع المرافق من "مياه وكهرباء وصرف صحي "، كما يضم مبنى شرطة مرافق، والسوق مجهزة بكافة أعمال الحماية المدنية وأبواش الحريق ".

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة مستمرة في خطتها لاستغلال الأصول غير المستغلة وإحياء المشروعات المتعثرة، وتحويلها إلى كيانات ناجحة تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وزيادة موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة سوهاج لتشغيل المشروعات المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.