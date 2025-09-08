بـ 320 مليون جنيه.. سراج: 17 مدرسة جديدة ندخل الخدمة في سوهاج

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، واللواء أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

محافظة سوهاج

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات " التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على أن يتم استرداد كافة قطع الأراضي المرفوض التقنين عليها، كما طالب ببذل المزيد من الجهد لتخطي نسبة المستهدف من الإزالات والقضاء على ظاهرة التعديات تمامًا.

ووجه المحافظ بعرض موقف اللجنة التي تم تشكيلها من الزراعة والوحدات المحلية والتموين لمراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية من الأسمدة والنترات واليوريا ومراجعة الصرف طبقا للوائح والقوانين، لضبط أداء تلك الجمعيات والتعامل بحسم مع المخالفين تحقيقا لمتطلبات المنظومة الزراعية بالمحافظة.

واستعرض وكيل مديرية التربية والتعليم استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 17 مدرسة جديدة بتكلفة 320 مليون جنيه، ودخولها الخدمة العام الدراسي الحالي.

وأكد أنه تمت أعمال الصيانة الشاملة لعدد 54 مدرسة بنطاق المحافظة وجاري الانتهاء من 18 مدرسة استعدادًا لاستقبال الطلاب بها، تم انتهاء الصيانة البسيطة للمدارس بنطاق المحافظة وتم تجهيز 1054 مدرسة تعمل 981 مدرسة منها بنظام الفترة الواحدة، و73 بنظام الفترتين، وتم تجهيز 634 مدرسة اعدادية تعمل 543 مدرسة منها بنظام الفترة الواحدة و91 بنظافة الفترتين، وتم ايضا تجهيز 102 مدرسة ثانوي يعمل منها 99 مدرسة بنظام الفترة الواحدة، و3 مدارس نظام الفترتين.

وأكد المحافظ أهمية تقليل الكثافة داخل الفصول وتقليل المدارس التي تعمل على فترتين للعمل فترة واحدة، والتأكد من توزيع الكتب الدراسية على كافة الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وفق أعداد الطلاب المقيدين.

ووجه بسد عجز عمال النظافة ورفع مستوى النظافة بالمدراس، والتنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة المبادرات الرئاسية للكشف على الطلاب.

وتشكيل لجان من المديرية لمتابعة تنفيذ التعليمات والتفتيش على مديري المدارس، والعمل على حصر جميع الاحتياجات الخاصة بالمدارس وطرحها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ووجه الوحدات المحلية برفع كفاءة ونظافة المناطق المحيطة بالمدارس قبل بدء الدراسة بوقت كاف.



وتناول المجلس مناقشة الطلب المقدم من المؤسسة العربية للتربية والتعليم لإنشاء المعهد العالي التكنولوجي للعلوم الصحية والتطبيقية بحي الكوثر، وقد أرجأ المجلس الموافقة لحين توفير قطعة الأرض المناسبة، على أن يتم تشكيل لجنة من الأبنية التعليمية وإدارة الحوكمة والوحدة المحلية لمعاينتها.



ووافق المجلس على قيام الوحدات المحلية بسداد حصيلة مقابل انتظار السيارات لصالح الديوان العام بنهاية كل شهر على أن يتم طرح ساحات الإنتظار بالمزاد العلني طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذا قيام إدارة الحسابات بعرض تقرير مفصل عن نسب التحصيل بالزيادات عن كل شهر.

أكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بضرورة التنسيق مع مديرية الأمن لتذليل أية معوقات أمنية قد تعيق إنهاء أي من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجه مديرية العمل بالمتابعة المستمرة لتطبيق قانون العمل الجديد.