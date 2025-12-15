30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

مرّت نصف ساعة من عمر مباراة نصف نهائي كأس العرب بين منتخبي السعودية والأردن، والتي تُقام على ملعب "البيت" بالعاصمة القطرية الدوحة، دون أن ينجح أي من الفريقين في هز الشباك، ليظل التعادل السلبي سيد الموقف.

وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن تشكيلته الأساسية التي اعتمد فيها على القوة الضاربة للفريق بقيادة النجوم سالم الدوسري، صالح أبو الشامات، وفراس البريكان، لمواجهة المنتخب الأردني.

وشهد النصف ساعة الأول من المباراة محاولات قليلة من المنتخبين.

التشكيل الرسمي للمنتخب السعودي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

نواف العقيدي خط الدفاع: علي مجرشي – حسان تمبكتي – وليد الأحمد – نواف بوشل

علي مجرشي – حسان تمبكتي – وليد الأحمد – نواف بوشل خط الوسط: ناصر الدوسري – محمد كنو – عبد الله الخيبري

ناصر الدوسري – محمد كنو – عبد الله الخيبري خط الهجوم: سالم الدوسري – صالح أبو الشامات – فراس البريكان

يُذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على منتخب فلسطين 2-1 في ربع النهائي، ليواصل الصقور مشوارهم في البطولة بحثًا عن اللقب العربي.