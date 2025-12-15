إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان.. وتجهيز إبراهيم عادل لمباراة زيمبابوي

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، قرر إراحة محمود حسن تريزيجيه، من التدريب اليوم، والمباراة الودية أمام نيجيريا، المقرر لها غدًا بإستاد القاهرة، وذلك بسبب إجراء علاجي بالأسنان، ليفضل جهاز للمنتخب، منح اللاعب راحة.

وأوضح حسن أن تريزيجيه سيكون جاهزًا لمباراة زيمبابوي في ضربة البداية، بأمم أفريقيا المقرر لها ٢٢ ديسمبر الحالي، في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم ٢٠٢٥.

كما أشار إبراهيم حسن إلى أن إبراهيم عادل، تعرض لإصابة بالتواء في الأنكل مع فريقه بالدوري الإماراتي، وسيكون جاهزًا لمباراة زيمبابوي.