تعرف علي كواليس رحلة بزوغ نجومية محمد صلاح من مونديال الشباب إلي قمة ليفربول
المتهم في واقعة طفلة الشيبسي: صاحبى لبسني معاها وماليش علاقة يا بيه
شىء عبثي.. محمد دياب يرد على انتقاد محمد صبحي لفيلم "الست"
سعر الذهب في مصر الآن .. عيار 24 مفاجأة وأفضل وقت للشراء
الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرا بالخارج
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان.. وتجهيز إبراهيم عادل لمباراة زيمبابوي

حسن العمدة

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، قرر إراحة محمود حسن تريزيجيه، من التدريب اليوم، والمباراة الودية أمام نيجيريا، المقرر لها غدًا بإستاد القاهرة، وذلك بسبب إجراء علاجي بالأسنان، ليفضل جهاز للمنتخب، منح اللاعب راحة.

وأوضح حسن أن تريزيجيه سيكون جاهزًا لمباراة زيمبابوي في ضربة البداية، بأمم أفريقيا المقرر لها ٢٢ ديسمبر الحالي، في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم ٢٠٢٥.

كما أشار إبراهيم حسن إلى أن إبراهيم عادل، تعرض لإصابة بالتواء في الأنكل مع فريقه بالدوري الإماراتي، وسيكون جاهزًا لمباراة زيمبابوي.

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجّه رسالة غامضة: صلوا الأرحام واتعلموا من اللي فات

نجلاء بدر: ثم يعوضك الله كأنك لم تخسر شيئا

فنان محترم وخلوق.. نهال طايل تدعم أحمد السقا في أزمته الأخيرة

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

