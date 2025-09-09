الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد عدة منشآت صحية بمحافظتي سوهاج وقنا

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز جودة الخدمات الصحية وتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، نفذت فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة والسكان جولات تفقدية لعدد من المستشفيات في محافظتي سوهاج وقنا، حيث تهدف هذه الجولات إلى تقييم الأداء، رصد أي تحديات، واتخاذ إجراءات فورية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

في مستشفى سوهاج العام، أكدت الجولة استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة، مع توجيهات صريحة لإدارة المستشفى بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، تعزيز إجراءات النظافة والانضباط الإداري، وإعادة تفعيل عيادات غير عاملة في أقسام النساء والتوليد والجراحة.

أما في مستشفى جرجا العام، كشفت الزيارة عن حاجة المبنى الحالي إلى تطوير شامل، مع اقتراب الانتهاء من إنشاء مبنى جديد، وقد وجه الفريق بتعزيز إجراءات مكافحة العدوى، دعم أعمال الصيانة، توفير قطع غيار للأجهزة الطبية، ومعالجة تهالك البنية التحتية بشكل عاجل لتحسين جودة الخدمات.

وفيما يتعلق بمستشفى قنا العام، شملت الجولة تفقد أقسام الطوارئ، الجراحة، العناية المركزة، وعيادة العظام، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم التوجيه بتسريع تشغيل جهاز “الماموجرام” واستكمال تجهيز المبنى الجديد للطوارئ والعيادات الخارجية. وتم تفعيل 24 سرير رعاية مركزة ضمن المشروع القومي للرعايات (HUB)، مع توجيهات بتحسين أداء شركة الأمن والنظافة عبر طرح مناقصة جديدة.

أما مستشفى صدر قنا، تمت زيارة جميع الأقسام، بما في ذلك الرعاية المركزة، العيادات الخارجية، الأشعة، والمعامل. أكد الفريق توافر الأدوية والأكسجين، مع متابعة تطبيق الصيدلة السريرية واليقظة الدوائية، وقد رصدت الجولة تحديات مثل وجود أدوية غير مسجلة بأقسام الرعاية المركزة وعدم تسجيل تطورات حالات بعض المرضى بانتظام، مع توجيهات عاجلة لتلافي هذه الملاحظات.

وفي مستشفى حميات قنا، شمل التفقد أقسام الرعاية المركزة، الداخلي، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، والفيروسات الكبدية. تم التأكد من انتظام توريد الأدوية والأكسجين، مع رصد ملاحظات حول انتهاء عقود صيانة الأنظمة الكهروميكانيكية وشبكات الأكسجين، ووجود أدوية غير مدرجة بأقسام الرعاية، إلى جانب توقف خدمة منظار القنوات المرارية لعدم وجود بروتوكول تعاون مع مستشفى الجامعة.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية، تعزيز الانضباط الإداري، وتطبيق معايير الحوكمة، مشيرًا إلى أن الفرق ستواصل جولاتها الدورية لمتابعة تنفيذ التوصيات وتحقيق الأهداف المنشودة.

تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها المستمر بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال متابعة دقيقة وإجراءات فورية لمعالجة أي تحديات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.