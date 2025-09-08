وزير الصحة يتفقد مستشفى قفط التخصصي ويوجه بتعزيز التعاون مع جامعة جنوب الوادي

في إطار جولاته الميدانية الدورية بجميع المحافظات، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مستشفى قفط التخصصي، اليوم الإثنين، لمتابعة سير العمل في المنظومة الصحية، والوقوف على التحديات وتذليلها، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وخلال الزيارة، وجه الوزير بتعزيز التنسيق بين جامعة جنوب الوادي ومستشفيات محافظة قنا، لتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتقديم خدمات طبية متميزة في مختلف التخصصات.

وتفقد الوزير أقسام المستشفى المختلفة، بما في ذلك الأقسام الداخلية، وغرف العمليات، وحضانات الأطفال المبتسرين، الرعاية المركزة، وقسم القسطرة القلبية، الذي استقبل 480 حالة منذ أكتوبر الماضي.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى يضم 106 أسرة، تشمل 68 سريرًا داخليًا، 24 سرير رعاية مركزة، 10 أسرة طوارئ، 5 غرف عمليات، و2 كشك ولادة، مما يعكس قدرته على تقديم خدمات طبية شاملة.

‎ مشروع إنشاء مستشفى قنا الجديدة

وتابع أن الجولة شملت تفقد مشروع إنشاء مستشفى قنا الجديدة، الذي يمتد على مساحة 18,400 متر مربع، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95%، حيث أكد الوزير على ضرورة الإسراع باستكمال الأعمال لتسليم المستشفى وبدء تشغيله، لتخفيف الضغط على مستشفى قنا العام، ودعم تطويره، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

‎وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أن مستشفى قنا الجديدة يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا يشمل جميع التخصصات، مع التأكيد على أهمية التعاون مع جامعة جنوب الوادي لتوفير كوادر طبية مؤهلة.

‎رافق الوزير، في الجولة كل من الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا.