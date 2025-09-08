قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
أخبار البلد

وزير الصحة يتفقد مستشفى قفط التخصصي ويوجه بتعزيز التعاون مع جامعة جنوب الوادي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

في إطار جولاته الميدانية الدورية بجميع المحافظات، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مستشفى قفط التخصصي، اليوم الإثنين، لمتابعة سير العمل في المنظومة الصحية، والوقوف على التحديات وتذليلها، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وخلال الزيارة، وجه الوزير بتعزيز التنسيق بين جامعة جنوب الوادي ومستشفيات محافظة قنا، لتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتقديم خدمات طبية متميزة في مختلف التخصصات. 

وتفقد الوزير أقسام المستشفى المختلفة، بما في ذلك الأقسام الداخلية، وغرف العمليات، وحضانات الأطفال المبتسرين، الرعاية المركزة، وقسم القسطرة القلبية، الذي استقبل 480 حالة منذ أكتوبر الماضي.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى يضم 106 أسرة، تشمل 68 سريرًا داخليًا، 24 سرير رعاية مركزة، 10 أسرة طوارئ، 5 غرف عمليات، و2 كشك ولادة، مما يعكس قدرته على تقديم خدمات طبية شاملة.

مشروع إنشاء مستشفى قنا الجديدة

وتابع أن الجولة شملت تفقد مشروع إنشاء مستشفى قنا الجديدة، الذي يمتد على مساحة 18,400 متر مربع، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95%، حيث أكد الوزير على ضرورة الإسراع باستكمال الأعمال لتسليم المستشفى وبدء تشغيله، لتخفيف الضغط على مستشفى قنا العام، ودعم تطويره، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

‎وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أن مستشفى قنا الجديدة يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا يشمل جميع التخصصات، مع التأكيد على أهمية التعاون مع جامعة جنوب الوادي لتوفير كوادر طبية مؤهلة.

‎رافق الوزير، في الجولة كل من الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا.

