وزير الصحة يشهد تدشين 6 معدات جديدة للفرم والتعقيم في عدد من المحافظات

خلال سلسلة جولاته التفقدية الدورية في مختلف محافظات الجمهورية، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، تدشين 6 معدات جديدة للفرم والتعقيم في عدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد والصدر بمحافظة الأقصر، ضمن جولته في المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر وقنا، اليوم الإثنين، بهدف متابعة سير العمل في المنظومة الصحية على أرض الواقع، ورصد التحديات وحلها، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تدشين المعدات تم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في محافظات الإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والمنوفية، بالإضافة إلى محافظة الأقصر.

منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

وأكد «عبدالغفار» أن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، وضمان سلامة البيئة، والتحول نحو النظم الخضراء في معالجة هذه النفايات.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار اطلع على عرض توضيحي لآلية عمل المنظومة وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية ضمن آلياتها، كما تفقد محطة معالجة النفايات الخطرة بالمستشفى، كما استمع إلى عرض مفصل عن تطوير المستشفى الحالي، الذي يشمل أقساماً متخصصة مثل الاستقبال والعيادات، والدرن، ومناظير الجهاز الهضمي، والفيروسات الكبدية، والحميات، والصدرية، والرعايات المتوسطة والمركزة، حيث بلغ عدد المترددين على المستشفى خلال عام 2024 نحو 76 ألف شخص، فيما بلغ نحو 52 ألفاً منذ بداية عام 2025 حتى الآن.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المستشفى يساهم في تقديم خدمات عدة مبادرات رئاسية لتحسين الصحة العامة، بما في ذلك مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة تحليل الغدة الدرقية لحديثي الولادة، ومبادرة الكشف عن سرطان البروستاتا.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير؛ والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية؛ والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.