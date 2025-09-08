قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوركينا فاسو.. قائمة مدججة بالمحترفين واستفاقة قوية قبل مواجهة مصر
اختراع العصر.. أول لقاح لعلاج السرطان يفتح باب الأمل أمام مرضي الأورام
وزير التعليم: خطة شاملة تمتد لعام 2027 لمعالجة مشكلة القراءة والكتابة
وزير الصحة يشهد تدشين 6 معدات جديدة للفرم والتعقيم في عدد من المحافظات
وزير الرياضة لـ صدى البلد: ننتظر تذكرة كأس العالم أمام بوركينا فاسو.. والفراعنه على قدر المسئولية
البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: سنقصف غزة اليوم بشكل لم يحدث من قبل
مدبولي: تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر
جيش الاحتلال يعتقل والد أحد منفذي عملية إطلاق النار في راموت بالقدس المحتلة
القبض على 5 مصريين بإيطاليا في حيازة مخدرات
رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي وسط نسب إشغال منخفضة
إصابة 3 أشخاص في معركة بالخرطوش ببولاق الدكرور
مرشح لمنصب عمدة نيويورك يهدد إسرائيل بسحب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشهد تدشين 6 معدات جديدة للفرم والتعقيم في عدد من المحافظات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

خلال سلسلة جولاته التفقدية الدورية في مختلف محافظات الجمهورية، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، تدشين 6 معدات جديدة للفرم والتعقيم في عدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد والصدر بمحافظة الأقصر، ضمن جولته في المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر وقنا، اليوم الإثنين، بهدف متابعة سير العمل في المنظومة الصحية على أرض الواقع، ورصد التحديات وحلها، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تدشين المعدات تم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في محافظات الإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والمنوفية، بالإضافة إلى محافظة الأقصر.

منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

وأكد «عبدالغفار» أن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، وضمان سلامة البيئة، والتحول نحو النظم الخضراء في معالجة هذه النفايات.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار اطلع على عرض توضيحي لآلية عمل المنظومة وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية ضمن آلياتها، كما تفقد محطة معالجة النفايات الخطرة بالمستشفى، كما استمع إلى عرض مفصل عن تطوير المستشفى الحالي، الذي يشمل أقساماً متخصصة مثل الاستقبال والعيادات، والدرن، ومناظير الجهاز الهضمي، والفيروسات الكبدية، والحميات، والصدرية، والرعايات المتوسطة والمركزة، حيث بلغ عدد المترددين على المستشفى خلال عام 2024 نحو 76 ألف شخص، فيما بلغ نحو 52 ألفاً منذ بداية عام 2025 حتى الآن.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المستشفى يساهم في تقديم خدمات عدة مبادرات رئاسية لتحسين الصحة العامة، بما في ذلك مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة تحليل الغدة الدرقية لحديثي الولادة، ومبادرة الكشف عن سرطان البروستاتا.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير؛ والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية؛ والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

المحافظات رئيس الوزراء التعقيم مجلس الوزراء الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

اسما شريف منير

قرار مش سهل| أسما شريف منير تكشف عن رسالة «شات جي بي تي» لها بشأن ارتدائها الحجاب

ترشيحاتنا

دورة تدريبية بمدرسة محمد زهران

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد برنامج تدريب الدمج الشامل بمدرسة زهران

قافلة طبية ببني سويف

3000 خدمة مجانية تقدمها قافلة طبية بقرية جبل النور ببني سويف

جهود محافظة أسوان

جولة مفاجئة لمحافظ أسوان بعدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية

بالصور

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
هاجر السراج

أضرار استخدام فرشاة الأسنان لفترة أطول من اللازم .. تعرف عليها

ما أضرار استخدام فرشاة الأسنان لفترة أطول من اللازم؟
ما أضرار استخدام فرشاة الأسنان لفترة أطول من اللازم؟
ما أضرار استخدام فرشاة الأسنان لفترة أطول من اللازم؟

فتاوى الفنانات عن الحجاب.. ليلى طاهر: ليس فرضا.. إيناس الدغيدي: ربنا لم يكتبه عليا

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد