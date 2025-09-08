قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة يوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وحل أي تحديات تواجه المنظومة

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مستشفى نجع حمادي العام، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات القدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الأقصر وقنا، اليوم الإثنين، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية على أرض الواقع، ورصد التحديات والعمل على حلها، بما يضمن توفير أفضل خدمات للمواطنين، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية، بمختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مبنى المستشفى بالكامل، وشملت الجولة تفقد غرف إقامة المرضى، بالقسم الداخلي، والرعاية المركزة وحضانات المبتسرين، وقسم الغسيل الكلوي.

وتابع «عبدالغفار» أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 91 سريراً، من بينهم 10 أسرة استقبال وطوارئ، و20 سرير رعاية مركزة، و8 أسرة رعاية قلبية، و 22 حضانة للأطفال المبتسرين.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، استكمل جولته بتفقد مستشفى أبو تشت، الذي يقع على مساحة 16 ألفاً و152 متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 118 سريراً (95 إقامة، و8 رعاية مركزة، و4 عمليات، و15 حضانة، و36 ماكينة غسيل كلوي).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على الاستماع لجميع طلبات المواطنين بالمستشفى، موجهاً بالعمل على حلها فوراً، مؤكداً أن المحافظة شهدت تطوراً كبيراً في المنظومة الصحية، لتوفير أفضل خدمات للمواطنين.

مشروع إنشاء مستشفى الرمد وجراحة الوجه والفكين

ولفت إلى أن جولة الدكتور خالد عبدالغفار، تضمنت مشروع إنشاء مستشفى الرمد وجراحة الوجه والفكين والذي تقع على مساحة 4187 متر مربع ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 78% ويضم أقسام (الاستقبال والطوارئ، وعيادات الرمد، وعيادات الأسنان، والأشعة، ومعمل الدم، ومعمل الكيمياء، ومعمل الطفيليات، وبنك الدم)، بالإضافة إلى غرف عزل وغرف إقامة المرضى، وغرف عمليات، ووحدة رعاية مركزة.

وأكد الوزير، أن ما تم إنجازه في محافظات الصعيد خلال العشر سنوات الأخيرة، يعد طفرة كبيرة في مختلف المجالات ومن بينها القطاع الصحي، لافتاً إلى استمرار جولاته الميدانية لرصد التحديات التي تواجه المنظومة الصحية واحتياجات المواطنين والعمل على حلها.

رافق الوزير في الجولة كل من الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا.

مجلس الوزراء وزير الصحة نجع حمادي مستشفى الرمد

بالصور

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي

تعرف على نتائج بطولة إيزى كارت مصر لسيارات الكارتنج.. بالصور

إيزى كارت مصر 2025

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36

