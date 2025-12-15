قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات يستكمل جولته بمدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
آية الجارحي

أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، إستكمل جولته التفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال.

جهاز مدينة العلمين الجديدة

رافقه خلالها المهندس محمود فوزي بالإدارة المركزية للإنشاءات بالهيئة، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، والمهندس عصام الشيخ نائب رئيس الجهاز، والمهندس علي إبراهيم مدير تنفيذ الحي اللاتيني، والمهندس صالح محمد مدير تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، والعميد أحمد شهبة مدير عام الأمن، إلى جانب إستشارى المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

أوضح رئيس الجهاز، أن مساعد نائب رئيس الهيئة إستهل جولته بتفقد مشروع الحي اللاتيني (زون 3 و4)، حيث شدد على زيادة معدلات التنفيذ والإلتزام بالبرنامج الزمني، وتكثيف العمالة والمعدات والعمل على مدار 24 ساعة، مع إتخاذ إجراءات محاسبة صارمة وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة حال عدم الإلتزام، وسرعة الإنتهاء من أعمال تسوية الموقع وإزالة المخلفات والتشوينات، وتركيب الهندريلات، وإستكمال مداخل الجراجات، وممرات البلازا، وأعمال اللاندسكيب والهاردسكيب، وتحسين المظهر الجمالي للمشروع، مؤكدًا أن أولوية المرحلة الحالية هي تسليم الوحدات للعملاء.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن نسب الإنجاز بالحي اللاتيني بلغت 69% بزُون 3، و80% بزُون 4.

أضاف رئيس الجهاز، أن مساعد نائب رئيس الهيئة واصل جولته بتفقد مشروع سكن لكل المصريين، حيث شدد على سرعة التنفيذ بالجودة المطلوبة، وسرعة إنهاء عمارات نطاق زونات (2 الي 6)، وإستكمال الواجهات ومداخل العمارات، كما شدد على إخلاء الطرق بنطاق زونات (2، 3)، ورفع المخلفات من الطرق والبدء الفوري في تنفيذ أعمال التسوية تمهيدًا لأعمال الرصف إلى جانب سرعة إستكمال أعمال المركز الطبي، والمدرسة والحضانة، والسوق والباركات، وأعمال الملعب الخماسي بكامل تشطيباته وإعداد جدول زمني مكثف لإنهاء الاعمال المطلوبة في الوقت المحدد. 

وفى سياق متصل أوضح رئيس الجهاز أن نسب الإنجاز بمشروع سكن لكل المصريين بلغت 88.5% للمرحلة الأولى (46 عمارة)، و36.5% للمرحلة الثانية (37 عمارة)، فيما بلغت نسبة إنجاز الخدمات 70%.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المتابعة تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإلتزام بالجداول الزمنية وتسليم المشروعات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

الدكتور مهندس محمد خلف الله جهاز مدينة العلمين الجديدة جهاز القرى السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

وفاة شقيقة عادل امام

بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

محافظ الغربية

على مدار 4 ساعات.. محافظ الغربية يتجول بشوارع طنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد