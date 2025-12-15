لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تنطلق بمناقشة أولويات الدور التشريعي ومشروعات طرق استراتيجية

انطلقت منذ قليل اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ، حيث خصص الاجتماع الأول لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وتحديد الملفات الأساسية التي ستتناولها الفترة المقبلة، بما يعكس التزام اللجنة بمتابعة مشروعات البنية التحتية وخطط التنمية المحلية بشكل منظم وفعّال.

أما الاجتماع الثاني، فخصص لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس، بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي المعروف بـ«طريق الجيش» من محافظة الأقصر حتى أسوان، وهو مشروع استراتيجي يسهم في تعزيز حركة النقل بين محافظات الصعيد، ويدعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة الجنوبية.