قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب العودة من المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يتقدم باقتراح لزيادة لجان مجلس الشيوخ إلى 21 لجنة لتعزيز التنسيق التشريعي

النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ
النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

تقدّم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ، يطلب فيه تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استنادًا إلى المادتين (248) و(249) من دستور 2014 والمعدل في 2019، وبما ينسجم مع اختصاصات المجلس في تنظيم شؤونه الداخلية.

ويهدف الاقتراح إلى زيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، بما يعزز من التخصص داخل كل لجنة، ويرفع من كفاءة العمل التشريعي، ويُسهم في تسهيل التعاون مع مجلس النواب الذي يضم 25 لجنة نوعية.

وأكد النائب علاء عبد النبي أن تطوير هيكل اللجان بات ضرورة حتمية، نظرًا لكون اللجان النوعية هي المحور الأساسي لعمل المجلس، والمسؤولة عن إعداد الدراسات والمقترحات بقوانين، ودعم التكامل بين غرفتي البرلمان، بما يعزّز فعالية الأداء التشريعي.

وتشمل اللجان المقترح إضافتها:

لجنة الاستثمار

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

لجنة الإدارة المحلية

لجنة النقل والاتصالات

لجنة التضامن الاجتماعي

لجنة السياحة والآثار

لجنة الشؤون العربية والأفريقية

كما دعا النائب إلى تعديل المواد المنظمة لاختصاصات اللجان النوعية من المادة (46) حتى المادة (59) لتتوافق مع الهيكل الجديد.

وفي ختام طلبه، ناشد النائب إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسته واتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

اقتراح رسمي رئيس مجلس الشيوخ اللائحة الداخلية زيادة عدد اللجان النوعية المقترحات بقوانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

ترشيحاتنا

خالد طلعت

خالد طلعت: أخطاء الحكم الأبرز كانت لصالح الأهلي وضد الجيش الملكي

بالميراس

صراع النجمة الرابعة.. بالميراس يتحدى فلامنجو بنهائي كوبا ليبرتادوريس

صن داونز

صن داونز يفوز على بيرشوت البلجيكي بخماسية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين

بالصور

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد