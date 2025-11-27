رئيس إسكان الشيوخ يكشف خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول

كشف الدكتور أحمد الشعراوي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول ستركز على مصلحة المواطن المصري فيما يخص الإسكان أو الإدارة المحلية أو النقل.

وأوضح الشعراوي في حواره لـ صدي البلد، أن اللجنة ستعمل على أهم الملفات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي فيما يخص التصالح في مخالفات البناء وحل مشكلات المواطنين في ملف التصالح بما يحقق مصلحة المواطن والدولة.

.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت خطة لحل مشكلة السوق العقاري في مصر وما يواجهه من تحديات أو معوقات تواجه تطوير السوق العقاري

وتابع أن اللجنة ستناقش مشكلات الطرق الفرعية في المحافظات والتي تربط بين القرى والمراكز لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة أزمة الأحزمة العمرانية، بما يحقق مصلحة المواطنين في الدور الأول.