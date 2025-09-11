قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جثة بمنزل تحت الإنشاء.. القصة الكاملة لمقتل سيدة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في قرية السمطا التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، لم يكن صباح الأهالي عاديًا، سكون المكان تبدد مع خبر العثور على جثة سيدة في الثلاثين من عمرها، غارقة في دمائها داخل عقار تحت الإنشاء.

لم يصدق أحد للوهلة الأولى، لكن مشهد قوات الشرطة والإسعاف كان كافيًا ليؤكد أن القرية على موعد مع جريمة صادمة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزل مهجور لم يكتمل بناؤه بعد، وبالفحص الأولي، تبين أن الجثمان يحمل آثار طعنات وجروح متفرقة، أبرزها جرح نافذ في الرقبة.

وأثبتت التحريات أن القاتل لم يكن غريبًا عن القرية، بل واحدًا من أبنائها، عامل تربطه صلة نسب بالمجني عليها، في لحظة فارقة، قادته قدماه إلى العقار المهجور لسرقة بعض محتوياته، لكنه لم يكن يتوقع أن تدخل عليه قريبته وتضبطه متلبسًا.

حاولت السيدة منعه، ربما صرخت طلبًا للمساعدة، لكن خوفه من الفضيحة سيطر عليه، لم يتردد طويلًا، فأمسك بآلة حادة وسدد لها عدة طعنات قاتلة، سقطت على إثرها جثة هامدة، بينما تركها وفر هاربًا، يظن أن جريمته ستظل طي الكتمان.

لكن الحقيقة لم تغب عن أعين رجال الأمن، بعد تقنين الإجراءات والبحث المكثف، تم ضبط المتهم في وقت وجيز، وبمواجهته لم ينكر، بل اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أنه فعل ذلك خشية افتضاح أمره بعد أن ضبطته الضحية متلبسًا بالسرقة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، مع التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

