جثة بمنزل تحت الإنشاء.. القصة الكاملة لمقتل سيدة في سوهاج

في قرية السمطا التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، لم يكن صباح الأهالي عاديًا، سكون المكان تبدد مع خبر العثور على جثة سيدة في الثلاثين من عمرها، غارقة في دمائها داخل عقار تحت الإنشاء.

لم يصدق أحد للوهلة الأولى، لكن مشهد قوات الشرطة والإسعاف كان كافيًا ليؤكد أن القرية على موعد مع جريمة صادمة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزل مهجور لم يكتمل بناؤه بعد، وبالفحص الأولي، تبين أن الجثمان يحمل آثار طعنات وجروح متفرقة، أبرزها جرح نافذ في الرقبة.

وأثبتت التحريات أن القاتل لم يكن غريبًا عن القرية، بل واحدًا من أبنائها، عامل تربطه صلة نسب بالمجني عليها، في لحظة فارقة، قادته قدماه إلى العقار المهجور لسرقة بعض محتوياته، لكنه لم يكن يتوقع أن تدخل عليه قريبته وتضبطه متلبسًا.

حاولت السيدة منعه، ربما صرخت طلبًا للمساعدة، لكن خوفه من الفضيحة سيطر عليه، لم يتردد طويلًا، فأمسك بآلة حادة وسدد لها عدة طعنات قاتلة، سقطت على إثرها جثة هامدة، بينما تركها وفر هاربًا، يظن أن جريمته ستظل طي الكتمان.

لكن الحقيقة لم تغب عن أعين رجال الأمن، بعد تقنين الإجراءات والبحث المكثف، تم ضبط المتهم في وقت وجيز، وبمواجهته لم ينكر، بل اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أنه فعل ذلك خشية افتضاح أمره بعد أن ضبطته الضحية متلبسًا بالسرقة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، مع التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.