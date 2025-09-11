قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
محافظات

"سوهاج العام" تستقبل مصابي حريق شقة الزهراء السكنية.. وتؤكد: نسبة الحروق 100٪

وكيل وزارة الصحة بسوهاج
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أن مستشفى سوهاج العام استقبلت، منذ قليل، خمس حالات من ضحايا حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الزهراء بمدينة سوهاج، حيث تبين أن بينهم حالة وفاة فور وصولها إلى المستشفى متأثرة بإصابتها البالغة بنسبة حروق 100%.

وأوضح البيان أن الحالات الأربع الأخرى تم إيداعها بوحدة الحروق بالمستشفى، حيث تبين أن جميعها في حالة خطرة، إذ تراوحت نسب الحروق بين 5% حتى 95%.

بيان مديرية الصحة بسوهاج

وتنوعت الإصابات ما بين حروق من الدرجة الثانية والثالثة، ما استلزم وضع المصابين تحت الرعاية الطبية الدقيقة.

وأكدت مديرية الصحة أن معالي اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج يتابع عن كثب الموقف الصحي منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، حيث وجّه بتقديم أوجه الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، وضمان توفير كل المستلزمات الطبية اللازمة.

وشدد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على تكليف مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة، إلى جانب مدير مستشفى سوهاج العام، بمتابعة الحالات بشكل متواصل لحظة بلحظة، مع رفع تقارير دورية عن تطورات الحالة الصحية لكل مصاب.

وأشار البيان إلى أن الأطقم الطبية المتخصصة تبذل قصارى جهدها لإنقاذ المصابين، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للتعامل مع هذه الحالات الطارئة، مع التأكيد على جاهزية المستشفى لاستقبال مثل هذه الإصابات.

واختتمت مديرية الصحة بيانها بتقديم خالص التعازي لأسرة الفقيدة، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، ومتمنية الشفاء العاجل لبقية المصابين.

