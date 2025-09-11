"سوهاج العام" تستقبل مصابي حريق شقة الزهراء السكنية.. وتؤكد: نسبة الحروق 100٪

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أن مستشفى سوهاج العام استقبلت، منذ قليل، خمس حالات من ضحايا حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الزهراء بمدينة سوهاج، حيث تبين أن بينهم حالة وفاة فور وصولها إلى المستشفى متأثرة بإصابتها البالغة بنسبة حروق 100%.

وأوضح البيان أن الحالات الأربع الأخرى تم إيداعها بوحدة الحروق بالمستشفى، حيث تبين أن جميعها في حالة خطرة، إذ تراوحت نسب الحروق بين 5% حتى 95%.

بيان مديرية الصحة بسوهاج

وتنوعت الإصابات ما بين حروق من الدرجة الثانية والثالثة، ما استلزم وضع المصابين تحت الرعاية الطبية الدقيقة.

وأكدت مديرية الصحة أن معالي اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج يتابع عن كثب الموقف الصحي منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، حيث وجّه بتقديم أوجه الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، وضمان توفير كل المستلزمات الطبية اللازمة.

وشدد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على تكليف مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة، إلى جانب مدير مستشفى سوهاج العام، بمتابعة الحالات بشكل متواصل لحظة بلحظة، مع رفع تقارير دورية عن تطورات الحالة الصحية لكل مصاب.

وأشار البيان إلى أن الأطقم الطبية المتخصصة تبذل قصارى جهدها لإنقاذ المصابين، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للتعامل مع هذه الحالات الطارئة، مع التأكيد على جاهزية المستشفى لاستقبال مثل هذه الإصابات.

واختتمت مديرية الصحة بيانها بتقديم خالص التعازي لأسرة الفقيدة، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، ومتمنية الشفاء العاجل لبقية المصابين.