ماراثون من النضال.. المستكاوي يهنئ منتخب الإمارات بالفوز على الجزائر

هنأ الناقد الرياضي حسن المستكاوي، منتخب الإمارات بعد تأهله لدور قبل النهائي في بطولة كأس العرب.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: "مبروك منتخب الإمارات التاهل الي الدور قبل النهائي بعد التغلب علي منتخب الجزائر حامل اللقب بركلات الترجيح ماراثون من النضال بين الفريقين هارد لك لمنتخب الجزائر".

وأعلن مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الجزائري الرديف الذي شارك في بطولة كأس العرب، نهاية مهمته رسميًا عقب الخروج من الدور ربع النهائي أمام منتخب الإمارات، في مباراة انتهت بركلات الترجيح.

وأعرب بوقرة عن خيبة أمله الكبيرة، مؤكدًا أن الهدف كان إسعاد الجماهير الجزائرية التي حضرت من مسافات بعيدة لدعم “الخُضر”، لكن كرة القدم لا تمنح الفوز دائمًا لمن يستحقه.

تحليل المباراة وأسباب الإقصاء

وفي تصريحاته لقنوات “الكاس” عقب اللقاء، أوضح بوقرة أن المباراة كانت صعبة ومعقدة، كما هو الحال في كل المواجهات الإقصائية. وأكد أن فريقه كان قادرًا على تقديم أداء أفضل، إلا أن ظروف المباراة لم تكن في صالح المنتخب الجزائري، خاصة في ظل الضغط البدني والذهني الذي صاحب اللاعبين.

الدفاع عن اللاعبين ورفض تحميلهم المسؤولية

رفض بوقرة تحميل لاعبيه مسؤولية الإقصاء، مشيرًا إلى أن الاحتكام لركلات الترجيح يُشبه “اليانصيب”، ولا يمكن اعتباره مقياسًا حقيقيًا للأفضلية. وأضاف أن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم داخل أرض الملعب، وأنه فخور بما قدموه طوال مشوار البطولة.