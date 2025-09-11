واقعة هزت نجع الخطيب.. تصادم 3 سيارات بالطريق الدائري في سوهاج

شهد الطريق الدائري بنجع الخطيب التابع لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، حادث تصادم بين ثلاث سيارات، ما تسبب في حالة من التكدس المروري، دون تسجيل أي إصابات بشرية بين قائدي المركبات أو الركاب.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة المرور، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري بدائرة مركز أخميم، ووجود اختناق مروري بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع التصادم بين ثلاث سيارات ملاكي نتيجة التوقف المفاجئ لإحداها، ما أدى إلى اصطدام السيارتين الأخريين بها من الخلف.

وأسفر الحادث عن تلفيات متوسطة بمقدمة ومؤخرة السيارات الثلاث، دون وقوع أي إصابات بشرية، ورفع رجال المرور آثار الحادث من على الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع في وقت الذروة الصباحية، ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية لدقائق معدودة، قبل أن ينجح رجال المرور في إعادة الانسياب المروري مرة أخرى.