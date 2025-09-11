قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وثائق مسرّبة تكشف: خطة فرنسية لتجهيز المستشفيات لـ "سيناريو الحرب"
إيطاليا: سنضمن الحماية لمواطنينا المشاركين في أسطول الصمود
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
محافظات

واقعة هزت نجع الخطيب.. تصادم 3 سيارات بالطريق الدائري في سوهاج

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق الدائري بنجع الخطيب التابع لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، حادث تصادم بين ثلاث سيارات، ما تسبب في حالة من التكدس المروري، دون تسجيل أي إصابات بشرية بين قائدي المركبات أو الركاب.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة المرور، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري بدائرة مركز أخميم، ووجود اختناق مروري بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع التصادم بين ثلاث سيارات ملاكي نتيجة التوقف المفاجئ لإحداها، ما أدى إلى اصطدام السيارتين الأخريين بها من الخلف.

وأسفر الحادث عن تلفيات متوسطة بمقدمة ومؤخرة السيارات الثلاث، دون وقوع أي إصابات بشرية، ورفع رجال المرور آثار الحادث من على الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع في وقت الذروة الصباحية، ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية لدقائق معدودة، قبل أن ينجح رجال المرور في إعادة الانسياب المروري مرة أخرى.

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

