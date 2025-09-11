قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف عن معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب جامعة سوهاج فى زيارة ميدانية للمركز الإعلامي بإدارة الشئون المعنوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظمت جامعة سوهاج زيارة ميدانية للمركز الاعلامي لادارة الشئون المعنوية، بمشاركة ٥٠ طالب وطالبة، وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي العسكري.

وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عميد إبراهيم عطية إبراهيم قائد المركز الإعلامي العسكري بإلادارة، المقدم أحمد صفوت مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور أحمد عاطف مدير رعايه الشباب المركزية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي الدور الكبير الذى تلعبه إدارة الشئون المعنوية فى مجال التوعية لتكون حائط الصد من خلال تطوير عمل الإعلام العسكري.

ليصبح جاذبًا قويًا داخليًا وخارجيًا من أجل المساهمة في تحقيق الأمن القومي المصري، والرد على الشائعات التى تضر بالدوله المصرية، وكذلك توعية الشعب المصرى فى مختلف المجالات.

وأوضح النعماني انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ تواصل الجامعة تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري علي مدار العام لاطلاع الطلاب على إنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

واكد على الدور الإعلامي القوي الذي يلعبه الطلاب في نشر الوعي وتجنب الشائعات والأفكار الهادمة، والابتعاد عن المصادر المجهولة التي تنتج معلومات كاذبة.

وثمن الدكتور خالد عمران خلال الزيارة  منظومة العمل داخل مركز الإعلام العسكري وأقسامه المختلفة.

واوضح ان العميد ابراهيم عطيه قدم شرحاً مفصلاً لوحدات المركز ومهام أقسامه المختلفة، ومنها قسم الترجمة، وقسم التواصل الاجتماعي، ووحدات الإعلام والدعم الفني، وقسم التقارير والمشاهدة.

وتم خلال الجولة الرد على جميع الطلاب “الاستفسارات المتعلقة بأداء الإعلام العسكري.

وأضاف المقدم أحمد صفوت انه تم اصطحاب الطلاب في جولة ميدانية داخل المركز الاعلامي بدءاً بقسم الجهاز والمواقع الإلكترونية والترجمة والمشاهدة مروراً بقسم تحليل المعلومات وقسم التواصل الاجتماعي وإدارات التحليل والنشر والدعم الفني، كما تم استعراض الصفحات الرئيسية للهيئة.

وذكر أحمد عاطف انه خلال الجوله اشاد الطلاب بالمنظومة الإعلامية بالمركز الإعلامي العسكري ومركز الصوتيات والمرئيات اللذان يعملان وفقا لأحدث النظم التكنولوجية في مجال متابعة الأداء الإعلامي.

وأعمال التصوير والمونتاج والإخراج لإعداد الأفلام التسجيلية والتقارير الإعلامية الخاصة بأنشطة القوات المسلحة ودورها في خدمة المجتمع وتقديمها لمختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.

واختتمت الزيارة بمنح الدكتورخالد عمران، درع الجامعة لقسم الشئون المعنوية، تقديرًا للجامعة وإدارة الكلية على جهودهما وحسن استقبال الطلاب، والاستفادة الكبيرة من الزيارة التي ساهمت في غرس قيم الولاء والانتماء بين الطلاب.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

وزير المالية

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

السفيرة نائلة جبر

السفيرة نائلة جبر: مصر اعتمدت على أسلوب موضوعي وعلمي في التعامل مع الهجرة غير الشرعية

السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

نائلة جبر: التنمية الحل السحري لمواجهة الهجرة غير الشرعية

الدكتور حسن محمد

سمكري وطالب علاج طبيعي: أعمل في الورشة نهاراً وأكمل دراستي ليلاً.. عملي غير مستقر

بالصور

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

كيكة النشا
كيكة النشا
كيكة النشا

3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات

الصداع
الصداع
الصداع

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بوصفة الشيف نادية السيد.. سهلة ولذيذة في دقائق

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

فيديو

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد