طلاب جامعة سوهاج فى زيارة ميدانية للمركز الإعلامي بإدارة الشئون المعنوية

نظمت جامعة سوهاج زيارة ميدانية للمركز الاعلامي لادارة الشئون المعنوية، بمشاركة ٥٠ طالب وطالبة، وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي العسكري.

وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عميد إبراهيم عطية إبراهيم قائد المركز الإعلامي العسكري بإلادارة، المقدم أحمد صفوت مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور أحمد عاطف مدير رعايه الشباب المركزية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي الدور الكبير الذى تلعبه إدارة الشئون المعنوية فى مجال التوعية لتكون حائط الصد من خلال تطوير عمل الإعلام العسكري.

ليصبح جاذبًا قويًا داخليًا وخارجيًا من أجل المساهمة في تحقيق الأمن القومي المصري، والرد على الشائعات التى تضر بالدوله المصرية، وكذلك توعية الشعب المصرى فى مختلف المجالات.

وأوضح النعماني انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ تواصل الجامعة تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري علي مدار العام لاطلاع الطلاب على إنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

واكد على الدور الإعلامي القوي الذي يلعبه الطلاب في نشر الوعي وتجنب الشائعات والأفكار الهادمة، والابتعاد عن المصادر المجهولة التي تنتج معلومات كاذبة.

وثمن الدكتور خالد عمران خلال الزيارة منظومة العمل داخل مركز الإعلام العسكري وأقسامه المختلفة.

واوضح ان العميد ابراهيم عطيه قدم شرحاً مفصلاً لوحدات المركز ومهام أقسامه المختلفة، ومنها قسم الترجمة، وقسم التواصل الاجتماعي، ووحدات الإعلام والدعم الفني، وقسم التقارير والمشاهدة.

وتم خلال الجولة الرد على جميع الطلاب “الاستفسارات المتعلقة بأداء الإعلام العسكري.

وأضاف المقدم أحمد صفوت انه تم اصطحاب الطلاب في جولة ميدانية داخل المركز الاعلامي بدءاً بقسم الجهاز والمواقع الإلكترونية والترجمة والمشاهدة مروراً بقسم تحليل المعلومات وقسم التواصل الاجتماعي وإدارات التحليل والنشر والدعم الفني، كما تم استعراض الصفحات الرئيسية للهيئة.

وذكر أحمد عاطف انه خلال الجوله اشاد الطلاب بالمنظومة الإعلامية بالمركز الإعلامي العسكري ومركز الصوتيات والمرئيات اللذان يعملان وفقا لأحدث النظم التكنولوجية في مجال متابعة الأداء الإعلامي.

وأعمال التصوير والمونتاج والإخراج لإعداد الأفلام التسجيلية والتقارير الإعلامية الخاصة بأنشطة القوات المسلحة ودورها في خدمة المجتمع وتقديمها لمختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.

واختتمت الزيارة بمنح الدكتورخالد عمران، درع الجامعة لقسم الشئون المعنوية، تقديرًا للجامعة وإدارة الكلية على جهودهما وحسن استقبال الطلاب، والاستفادة الكبيرة من الزيارة التي ساهمت في غرس قيم الولاء والانتماء بين الطلاب.