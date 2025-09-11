قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ 24 ساعة الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، ما بين حملات تموينية مكبرة، وحوادث دامية، وجهود متواصلة لتحسين المنظومة الصحية، لتبقى سوهاج حاضرة بمزيج من التحديات والإنجازات.

حملات تموينية تكشف سلعًا مجهولة المصدر بجرجا

قاد مفتشو التموين حملة موسعة بمركز جرجا، استهدفت ضبط الأسواق ومراجعة التزام التجار بالضوابط، وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مخالفات تموينية شملت عدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على 2400 زجاجة مياه غازية و1200 علبة حلويات مولد وطن أسمدة مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

جريمة قتل تهز البلينا

في واقعة مأساوية، جددت النيابة العامة حبس عامل 15 يومًا لاتهامه بقتل ربة منزل بقرية السمطا التابعة لمركز البلينا. وكشفت التحقيقات أن المتهم.

الذي تربطه صلة نسب بالمجني عليها، ارتكب الجريمة بعد أن ضبطته يسرق من داخل عقار تحت الإنشاء، فقام بالاعتداء عليها بآلة حادة حتى فارقت الحياة، واعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الجريمة خشية فضح أمره.

حريق مأساوي بالزهراء

استيقظت مدينة سوهاج على حادث مؤلم بمنطقة الزهراء، حيث اندلع حريق داخل شقة سكنية، أسفر عن وفاة ربة منزل وإصابة 4 أشخاص بحروق تراوحت نسبها بين 5% و95%، بينما وصلت إحدى السيدات إلى المستشفى متوفاة بنسبة حروق 100%.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، فيما يواصل المصابون تلقي العلاج بقسم الحروق بمستشفى سوهاج العام.

تصادم على الطريق الدائري بأخميم

وفي نجع الخطيب بمركز أخميم، شهد الطريق الدائري حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي، دون وقوع إصابات.

وأسفر الحادث عن تلفيات بالسيارات الثلاث، فيما تدخل رجال المرور لرفع آثار التصادم وإعادة حركة السير سريعًا بعد تكدس مروري استمر دقائق معدودة.

افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمشطا

على صعيد آخر، افتتح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، قسم العلاج الطبيعي بالمركز المتميز لصحة الأم والطفل بقرية مشطا بطما، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد "دويدار" أن القسم جُهز بأحدث الأجهزة لخدمة المرضى، خاصة الأطفال من ذوي الهمم، مشيدًا بدور المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية.

جولة ميدانية لـ"دويدار" تمتد 10 ساعات

واختتم "دويدار" يومه بجولة ميدانية استمرت 10 ساعات متواصلة، شملت وحدات صحية في شمال وجنوب المحافظة، من بينها أم دومة وكوم إشقاو والبربا. وخلال تفقده وحدة البربا بمركز جرجا، تابع المخزون الدوائي، ومعاينة عيادات الطوارئ والأسنان والصيدلية، وأشاد بانضباط الطاقم الطبي ودورهم في خدمة المواطنين.

بين حوادث مروعة خلفت ضحايا ومصابين، وتحركات رقابية صارمة لضبط الأسواق، وجهود صحية كبيرة لتحسين الخدمات، رسمت سوهاج خلال 24 ساعة صورة متباينة تجمع بين الألم والأمل، تؤكد حجم التحديات، وفي الوقت ذاته تبرز الإرادة في تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.

