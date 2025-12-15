برلماني: أول محطة كهرباء هجينة في مصر خطوة جريئة تعزز تنافسية الاقتصاد وتدعم التحول الأخضر

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الموافقة على إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء في مصر بنظام هجين يجمع بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والطاقة الشمسية الحرارية المركزة (CSP) تمثل خطوة جريئة ومهمة على طريق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في قطاع الطاقة.

وأوضح سمير في تصريح خاص، لـ"صدى البلد أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة في تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادر نظيفة ومتطورة تضمن استدامة الإمدادات الكهربائية، خاصة في المناطق البعيدة عن الشبكة القومية، بما يسهم في دعم التنمية المتوازنة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المحطة الجديدة تُعد نموذجًا عمليًا لتكامل السياسات الاقتصادية والبيئية، حيث تساعد على خفض الانبعاثات، وتقليل فاتورة الوقود التقليدي، وجذب استثمارات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وفرص التشغيل.

وشدد النائب أحمد سمير على أهمية تعميم هذا النموذج خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن البرلمان يدعم بقوة أي خطوات من شأنها تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في مشروعات الطاقة المتجددة بالمنطقة.