تعاون أكاديمي عالمي بين جامعة سوهاج ومثيلاتها بالبرازيل والهند وتركيا

يواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الجامعات الدولية.

وذلك علي هامش مشاركته بالمعرض الدولي للتعليم العالي، والذي تنظمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE) بمدينة جوتنبرج بالسويد.

وقال النعماني ان هذه اللقاءات تمثل بداية لشراكة دولية ممتدة تخدم التعليم والبحث العلمي والابتكار، من خلال الانفتاح على ثقافات العالم.

جامعة سوهاج

وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية، بما يحقق ارتباط جامعة سوهاج بمنظومة التعاون الدولي في مختلف المجالات ويكفل إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتفاعل والتعاون أكاديميا وبحثيا مع العالم.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير مركز العلاقات الدولية بالجامعة انه نجحت الجامعة في عقد عدة لقاءات ثنائية اليوم مع عدد من الجامعات من دول البرازيل والهند وتركيا وتايوان وجنوب افريقيا وايطاليا والتشيك.

ليصبح اجمالي عدد اللقاءات حتي الان ٢٨ لقاء مع جامعات دولية متميزه، بهدف تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك لتقديم خدمات تعليمية علي مستوي عالمي.