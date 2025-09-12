ماذا فعل نقيب أطباء مصر في سوهاج؟.. تفاصيل الجولة

استقبل اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، النقيب العام للأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية د. أسامة عبدالحي والوفد المرافق له، بحضور نقيب أطباء سوهاج د. أحمد فوزي.

ضم وفد النقابة العامة للأطباء كلا من د. جمال عميرة وكيل النقابة، ود. أبوبكر القاضي أمين الصندوق، ود. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد مقرر لجنة مصر العطاء.

كما شارك من مجلس نقابة أطباء سوهاج د. محمود عبداللاه وكيل النقابة، ود. محمد حسني أبو الدهب أمين صندوق النقابة.

ورحّب محافظ سوهاج بوفد النقابة، مؤكدا على تقديره للدور المجتمعي والطبي المتميز الذي تقوم به النقابة العامة والفرعية داخل ربوع مصر، ومشيدا بشكل خاص بجهودها في دعم المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج.

وخلال اللقاء، ناقش الوفد برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، عددا من القضايا التي تهم المجتمع الطبي على المستوى العام وفي المحافظة بوجه خاص، ومنها الإشكاليات المرتبطة بتراخيص المنشآت الصحية، ومشكلة المنشآت الصحية ذات الطبيعة السكنية والإدارية، وتأخر إصدار بعض التراخيص الطبية، واشتراطات الحماية المدنية.

ووجه نقيب الأطباء، الشكر والتقدير لمحافظ سوهاج، مؤكداً على ضرورة بذل كل الجهود من أجل تحسين بيئة عمل الأطباء، وتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانيات اللازمة لتذليل المعوقات التي قد تواجه القطاع الصحي.

من جهته، وعد محافظ سوهاج بدراسة القضايا التي عرضها وفد النقابة بشكل عاجل والعمل على إزالة أي معوقات قد تعترض الأطباء والمنشآت الصحية فيما يتعلق بالتراخيص.

وعقب اللقاء، توجه وفد النقابة إلى مركز الجهاز الهضمي والكبد بسوهاج لتسليم وحدة مناظير متقدمة كتبرع من لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة، بما يمثل إضافة قوية لدعم خدمات أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالمحافظة.

وكان في استقبال الوفد د. محمد خليفة مدير معهد القلب والجهاز الهضمي، وبصحبته د. طارق منصور عضو مجلس النقابة العامة، ود. محمود عبداللاه وكيل نقابة سوهاج، ود. محمد حسني أمين صندوق نقابة سوهاج، ود. إيمان سلامة – الأمين العام المساعد، ود. محمد عبدالعزيز الشندويلي – مقرر لجنة الشباب.

وأكد د. خالد أمين، مقرر لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، أن تسليم وحدة المناظير المتقدمة لمركز الجهاز الهضمي والكبد بسوهاج يأتي في إطار الدور المجتمعي للنقابة وحرص اللجنة على دعم المستشفيات والمراكز المتخصصة في مختلف المحافظات.

وأوضح أن هذه الوحدة تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية المقدمة لمرضى الجهاز الهضمي والكبد في الصعيد، حيث ستسهم في رفع كفاءة التشخيص والعلاج، مشدداً على أن لجنة مصر العطاء ستواصل جهودها لتوفير الدعم الفني والطبي للمستشفيات بما يعود بالنفع المباشر على المرضى وذويهم.

وأشاد د. طارق منصور بالخدمات المتميزة التي يقدمها معهد الجهاز الهضمي والكبد بسوهاج، مؤكداً أنه يمثل صرحاً طبياً بارزاً يضاهي المراكز المتقدمة في هذا التخصص.

وأوضح أن المعهد يؤدي دوراً محورياً في تخفيف معاناة المرضى بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد كافة، بما يقدمه من خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة.

قام نقيب الأطباء والوفد المرافق له بزيارة معهد أورام سوهاج، حيث كان في استقبالهم د. حاتم أمين مدير المعهد. وخلال الزيارة أعرب نقيب الأطباء عن تقديره للخدمات الطبية المتميزة التي يقدمها المعهد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي في خدمة المرضى والتخفيف من معاناتهم

وفي ختام الزيارة، وجّه د. أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، شكره للنقيب العام على حرصه الدائم على دعم النقابات الفرعية، مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين النقابة العامة ونقابة سوهاج لخدمة الأطباء وتطوير القطاع الطبي بالمحافظة.