حريق يلتهم أشجار النخيل على جانبي ترعة بطريق أسيوط سوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة بعدما اندلع حريق هائل على جانبي ترعة وحوش بنطاق قرية نجع طايع التابعة للوحدة القروية بشندويل.

ما أدى إلى التهام ألسنة اللهب لعدد من أشجار النخيل والأشجار المثمرة الملاصقة للطريق السريع "أسيوط/ سوهاج".

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق ضخم في نطاق المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، ترافقها سيارات الإسعاف ورجال الشرطة، إلى موقع البلاغ.

وتمكنت وحدات مطافئ المراغة من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى مناطق مجاورة أو تهديد المارة بالطريق السريع، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

كما تم الاستعانة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لرفع مخلفات الحريق والتخلص من بقايا النخيل المحترق، الأمر الذي ساعد في إعادة حركة السير إلى طبيعتها سريعًا، وسط متابعة ميدانية من الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكدت المعاينة الأولية أن النيران تسببت في احتراق عدد من أشجار النخيل على جانبي الترعة، فيما كُلفت الجهات المختصة بمتابعة أسباب اندلاع الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.