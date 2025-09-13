قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتصار تاريخي للمهندسين في معركة قبول طلبة صنايع بالمعاهد الهندسية.. ببان رسمي
مدبولى: مطار سفنكس مؤهل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين الزائرين لمصر
تاتا تاتا.. عرش الأهلي في خطر ..وجاري البحث عن خطة إنقاذ
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حرمهم من الامتحان.. طلاب تربية سوهاج يتهمون أستاذًا بالتنمر والتمييز ويُطالبون بتحقيق فوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في واقعة أثارت جدلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، خرج عدد من طلاب كلية التربية بجامعة سوهاج ليفضحوا ما وصفوه بـ “التعنت الشديد” من أحد أعضاء هيئة التدريس بعد أن نشر أحد زملائهم، شكوى عبر صفحة جامعة سوهاج على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، لينضم لهم حوالي 45 طالبًا بتقدم شكوى موجهة لرئيس الجامعة الدكتور حسان النعماني، يستنجدون فيها لإيقاف ما اعتبروه تجاوزات وانتهاكات أكاديمية وإنسانية تُمارس ضدهم.

ماذا يحدث داخل كلية التربية بجامعة سوهاج

وتُفيد الشكوى بأن الأساتذة بكلية التربية بجامعة سوهاج، هدد الطلاب لفظيًا خلال المحاضرات، مستهزئًا ببعضهم، متعديًا على البعض بتهجّم بدني دون مبرر ظاهر.

من بين ما اشتكوا به الطلاب:" إجبارهم على اختيار مواد اختياريّة معيّنة، مع تهديدات بالرسوب لمن يعترض أو يفضل دكتورًا آخر"، كما أنه تم اتهامه بأنه غير عادل في نظام تقدير أعمال السنة والتحصيل العلمي.

وقال الطلاب أنهم حصلوا على درجات منخفضة، وأحيانًا صفر في النشاط أو الحضور أو التفاعل، رغم إن الأستاذ الجامعي المقصود، لم يطلب منهم نشاطًا صراحةً.

في المقابل، طلاب آخرون وفق شكواهم حصلوا على درجات عالية في النشاط دون وجود تساوٍ في المعاملة، ويشير الطلاب إلى أن امتحان “المهارات اللغوية” الذي انعقد في الفصل الدراسي الأخير ضمن تقييمًا غير موضوعي، إذ خرج عن المنهج المعتمد، وتم توزيع درجات أعمال السنة بعد اطلاعه على الأوراق بطريقة يراها الطلاب متحيزة.

وأكد الطلاب في شكواهم حرمان بعض الطلاب من دخول امتحان “الميدتيرم” في “السمر كورس”، مع علمهم بأنهم دفعوا الرسوم كاملة، مرفقين بالتهديد بأن من يخبر زملاءه بموعد الامتحان يُحرَم هو وزملاؤه من الامتحان .

قُدّمت الشكوى رسميًا إلى رئيس الجامعة، الدكتور حسان النعماني، حيث طالب الطلاب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومراجعة كل الأوراق والدرجات المتعلقة بالمادة المذكورة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج كلية التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

الفنانة جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

اصلاح كسر مياة

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

بالصور

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

سيارات
سيارات
سيارات

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة

فيديو

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد