حرمهم من الامتحان.. طلاب تربية سوهاج يتهمون أستاذًا بالتنمر والتمييز ويُطالبون بتحقيق فوري

في واقعة أثارت جدلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، خرج عدد من طلاب كلية التربية بجامعة سوهاج ليفضحوا ما وصفوه بـ “التعنت الشديد” من أحد أعضاء هيئة التدريس بعد أن نشر أحد زملائهم، شكوى عبر صفحة جامعة سوهاج على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، لينضم لهم حوالي 45 طالبًا بتقدم شكوى موجهة لرئيس الجامعة الدكتور حسان النعماني، يستنجدون فيها لإيقاف ما اعتبروه تجاوزات وانتهاكات أكاديمية وإنسانية تُمارس ضدهم.

ماذا يحدث داخل كلية التربية بجامعة سوهاج

وتُفيد الشكوى بأن الأساتذة بكلية التربية بجامعة سوهاج، هدد الطلاب لفظيًا خلال المحاضرات، مستهزئًا ببعضهم، متعديًا على البعض بتهجّم بدني دون مبرر ظاهر.

من بين ما اشتكوا به الطلاب:" إجبارهم على اختيار مواد اختياريّة معيّنة، مع تهديدات بالرسوب لمن يعترض أو يفضل دكتورًا آخر"، كما أنه تم اتهامه بأنه غير عادل في نظام تقدير أعمال السنة والتحصيل العلمي.

وقال الطلاب أنهم حصلوا على درجات منخفضة، وأحيانًا صفر في النشاط أو الحضور أو التفاعل، رغم إن الأستاذ الجامعي المقصود، لم يطلب منهم نشاطًا صراحةً.

في المقابل، طلاب آخرون وفق شكواهم حصلوا على درجات عالية في النشاط دون وجود تساوٍ في المعاملة، ويشير الطلاب إلى أن امتحان “المهارات اللغوية” الذي انعقد في الفصل الدراسي الأخير ضمن تقييمًا غير موضوعي، إذ خرج عن المنهج المعتمد، وتم توزيع درجات أعمال السنة بعد اطلاعه على الأوراق بطريقة يراها الطلاب متحيزة.

وأكد الطلاب في شكواهم حرمان بعض الطلاب من دخول امتحان “الميدتيرم” في “السمر كورس”، مع علمهم بأنهم دفعوا الرسوم كاملة، مرفقين بالتهديد بأن من يخبر زملاءه بموعد الامتحان يُحرَم هو وزملاؤه من الامتحان .

قُدّمت الشكوى رسميًا إلى رئيس الجامعة، الدكتور حسان النعماني، حيث طالب الطلاب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومراجعة كل الأوراق والدرجات المتعلقة بالمادة المذكورة.