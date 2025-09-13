نائب محافظ سوهاج يصطحب 300 شاب وفتاة لزيارة أعرق الأديرة القبطية

اصطحب الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، 300 شاب وفتاة من مختلف مراكز المحافظة، في زيارة تثقيفية إلى الدير الأحمر والدير الأبيض بمنطقة الغريب غرب سوهاج.

يأتي ذلك في إطار تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز وعي الشباب وربطهم بتاريخهم العريق وما تزخر به المحافظة من معالم أثرية ودينية.

وأكد نائب المحافظ، أن سوهاج تُعد متحفًا مفتوحًا يضم كنوزًا تاريخية وروحية فريدة، مشيرًا إلى أن الدير الأحمر والدير الأبيض يُمثلان من أعرق الأديرة القبطية في مصر والعالم، وهو ما يجعل المحافظة مقصدًا بارزًا للسياحة الثقافية والدينية.

محافظة سوهاج

وأوضح عبد الهادي أن مثل هذه الزيارات لا تقتصر على رفع وعي الشباب وربطهم بجذورهم الحضارية، بل تسهم أيضًا في الترويج للمحافظة كوجهة سياحية متميزة، تجمع بين العمق التاريخي والتنوع الثقافي والديني.

وخلال الجولة، استمع الشباب إلى شرح وافي حول تاريخ ومعمار الديرين، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه التجربة التي جمعت بين الثقافة والروحانية والسياحة، فيما شدد نائب المحافظ على أهمية استمرار هذه المبادرات لدعم السياحة الداخلية وتنمية الوعي المجتمعي.