للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
محافظات

نائب محافظ سوهاج يصطحب 300 شاب وفتاة لزيارة أعرق الأديرة القبطية

جانب من زيارة نائب محافظ سوهاج
جانب من زيارة نائب محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

اصطحب الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، 300 شاب وفتاة من مختلف مراكز المحافظة، في زيارة تثقيفية إلى الدير الأحمر والدير الأبيض بمنطقة الغريب غرب سوهاج.

يأتي ذلك في إطار تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز وعي الشباب وربطهم بتاريخهم العريق وما تزخر به المحافظة من معالم أثرية ودينية.

وأكد نائب المحافظ، أن سوهاج تُعد متحفًا مفتوحًا يضم كنوزًا تاريخية وروحية فريدة، مشيرًا إلى أن الدير الأحمر والدير الأبيض يُمثلان من أعرق الأديرة القبطية في مصر والعالم، وهو ما يجعل المحافظة مقصدًا بارزًا للسياحة الثقافية والدينية.

محافظة سوهاج

وأوضح عبد الهادي أن مثل هذه الزيارات لا تقتصر على رفع وعي الشباب وربطهم بجذورهم الحضارية، بل تسهم أيضًا في الترويج للمحافظة كوجهة سياحية متميزة، تجمع بين العمق التاريخي والتنوع الثقافي والديني.

وخلال الجولة، استمع الشباب إلى شرح وافي حول تاريخ ومعمار الديرين، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه التجربة التي جمعت بين الثقافة والروحانية والسياحة، فيما شدد نائب المحافظ على أهمية استمرار هذه المبادرات لدعم السياحة الداخلية وتنمية الوعي المجتمعي.

