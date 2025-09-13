قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
محافظات

جامعة سوهاج توقع بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات العالمية‎

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عددا من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات العالمية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة في تعميق دورها الدولي وتبادل الخبرات الأكاديمية مع الجامعات العالمية.

يأتى ذلك تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي.

جامعة سوهاج

وقال النعماني انه علي هامش المشاركة بمعرض التعليم العالي بدولة السويد تم توقيع عدد ٣ بروتوكولات مع جامعات عالمية والتي تمثل خطوة استراتيجية نحو الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي العالمية المتميزة.

وتطوير بيئة أكاديمية وبحثية بمعايير دولية، لمنح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية فرصًا تعليمية وتدريبية نوعية تواكب أحدث التطورات في العالم.

وأضاف الدكتور أشرف عكاشة مدير مركز العلاقات الدولية بالجامعة انه تم توقيع بروتكولات تعاون مع جامعة Cologne بالمانيا وجامعة  Haute Ecole Albert Jacquard بلجيكا.

وجامعة Bursa Technical بتركيا، وذلك بهدف التعاون في اعداد برامج مشتركة فى الإعلام وإدارة الاعمال وتبادل أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية بقسم اللغة الفرنسية.

وذلك إلى جانب منح مشتركة لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والابحاث المشتركة والتقدم لمشروعات الايراسموس.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

