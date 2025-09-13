جامعة سوهاج توقع بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات العالمية‎

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عددا من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات العالمية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة في تعميق دورها الدولي وتبادل الخبرات الأكاديمية مع الجامعات العالمية.

يأتى ذلك تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي.

جامعة سوهاج

وقال النعماني انه علي هامش المشاركة بمعرض التعليم العالي بدولة السويد تم توقيع عدد ٣ بروتوكولات مع جامعات عالمية والتي تمثل خطوة استراتيجية نحو الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي العالمية المتميزة.

وتطوير بيئة أكاديمية وبحثية بمعايير دولية، لمنح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية فرصًا تعليمية وتدريبية نوعية تواكب أحدث التطورات في العالم.

وأضاف الدكتور أشرف عكاشة مدير مركز العلاقات الدولية بالجامعة انه تم توقيع بروتكولات تعاون مع جامعة Cologne بالمانيا وجامعة Haute Ecole Albert Jacquard بلجيكا.

وجامعة Bursa Technical بتركيا، وذلك بهدف التعاون في اعداد برامج مشتركة فى الإعلام وإدارة الاعمال وتبادل أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية بقسم اللغة الفرنسية.

وذلك إلى جانب منح مشتركة لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والابحاث المشتركة والتقدم لمشروعات الايراسموس.