ضبط 12 طن أسمدة زراعية قبل تهريبها للسوق السوداء في سوهاج

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، برئاسة الدكتور سامح فاروق التوني وكيل الوزارة، من ضبط 12 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها للأسواق،وذلك خلال حملات تموينية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الزراعة.

حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق في سوهاج

جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتعليمات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بضرورة تشديد الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد التموينية، منعًا لتلاعب بعض التجار بالدعم الموجه لصغار الفلاحين.

وخلال الفحص، تبين أن الكميات المضبوطة كانت مخزنة داخل أحد المخازن دون مستندات رسمية أو فواتير تثبت مصدرها، في محاولة من التجار لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر بيعها بأسعار مضاعفة بعيدًا عن القنوات الشرعية، مما كان سيؤدي إلى حرمان المزارعين من الحصول على حصصهم المقررة.

وأكد الدكتور سامح فاروق التوني أن هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة من الحملات اليومية التي تستهدف مواجهة كل أشكال التلاعب في السلع التموينية والمدعمة.

وأشار إلى أن الأسمدة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الفلاح والإنتاج الزراعي، وأي محاولة لاحتكارها أو تهريبها تعتبر جريمة في حق الأمن الغذائي المصري.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق ومخازن التجار لضبط أي مخالفات، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع المخالفين.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحقهم، بما في ذلك تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وطالب وكيل الوزارة المزارعين بضرورة التعامل فقط مع الجمعيات الزراعية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء أي عروض مشبوهة من بعض التجار.

وأكد أن الدولة حريصة على توفير الدعم الزراعي للفلاحين باعتبارهم الركيزة الأساسية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مصر.