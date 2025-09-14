التموين تفتح النار على الفساد في سوهاج.. ضبط 445 مخالفة وكمائن يومية للمحتكرين

في ضربة جديدة للفاسدين ومحتكري السلع، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بقيادة الدكتور سامح فاروق التوني وكيل الوزارة، حملاتها المفاجئة التي لم تترك مجالًا للهروب، وأسفرت خلال الفترة من 7 حتى 13 سبتمبر الجاري عن تحرير 445 مخالفة تموينية متنوعة.

محاضر تموين سوهاج

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين الدكتور شريف فاروق، وتعليمات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وجاءت الحصيلة كالتالي:" 357 مخالفة بالمخابز نقص وزن– تصرف في الدقيق– إنتاج غير مطابق، و82 مخالفة بالأسواق- سلع مجهولة المصدر– لحوم فاسدة– استيلاء على سلع تموينية_ و6 مخالفات بمجال المواد البترولية_ تجميع بوتاجاز ومحروقات".

وخلال المداهمات تم ضبط كميات ضخمة أبرزها:

56 طن سكر تمويني. 4.9 طن دقيق مدعم.

409 زجاجة زيت تمويني.

1.2 ألف علبة حلاوة مولد مجهولة المصدر.

7.5 طن أعلاف و12 طن أسمدة.

كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد "التوني" أن الحملات لن تتوقف، موضحًا أن الرقابة باتت على مدار الساعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وملاحقة كل من يحاول العبث بقوت المواطن.