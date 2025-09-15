أحداث 24 ساعة في سوهاج.. حملات صحية وتموينية وضبطيات أمنية ومشاجرة مسلحة

شهدت محافظة سوهاج خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، شملت ضبطيات تموينية وصحية كبرى، إلى جانب قضايا أمنية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.

مما يعكس حجم الجهود المبذولة من مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية لحماية المواطنين وضبط الشارع السوهاجي.

الصحة بسوهاج

ففي مجال الصحة، تمكنت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة من ضبط أكثر من 37 ألف عبوة عصائر ومشروبات مغشوشة بإجمالي تجاوز 4100 لتر، داخل نطاق مركز ومدينة جرجا.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة وتعليمات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ الإقليم، وبإشراف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة.

وقد أكد "دويدار" أن "صحة المواطن خط أحمر"، مشيرًا إلى أن الحملات ستتواصل لتغطية جميع المراكز والقرى.

التموين بسوهاج

أما على صعيد التموين، فقد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 7.5 طن أعلاف مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 12 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء.

كما تم تحرير مئات المحاضر التموينية، وضبط كميات من السكر والدقيق والزيت التمويني وحلاوة المولد مجهولة المصدر.

وأكد الدكتور سامح فاروق التوني وكيل وزارة التموين، أن الحملات مستمرة ليلًا ونهارًا، ولن يُسمح لأي تاجر بالتلاعب بقوت الشعب أو محاولة احتكار السلع المدعمة.

جهود الأجهزة الأمنية بسوهاج

وفي السياق الأمني، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة وزوجها بتهمة التلاعب في قروض مالية بأسماء ربات بيوت، حيث استوليا على مبالغ تجاوزت 2 مليون جنيه من خلال استغلال أميتهن وتوقيعهن على أوراق رسمية دون علمهن، ليواجها تهمًا تتعلق بالاحتيال والاستيلاء على المال العام.

كما شهدت مدينة ناصر بسوهاج مشاجرة مسلحة أسفرت عن إصابة شاب في العشرينات بثلاث طلقات نارية متفرقة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة خطيرة.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين والسيطرة على الموقف، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي تطور مثير للجدل، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل ثلاثة طلاب ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت إليهم اتهامات بسرقة زميلهم تحت تهديد السلاح الأبيض، إلا أن التحقيقات أثبتت أن الواقعة لا تحمل شبهة جنائية، وأن ما تم كان مجرد تصوير بزاوية أظهرت المشهد بشكل مضلل.

وبذلك، تعكس أحداث الساعات الماضية في سوهاج مدى التنوع بين الجهود الرقابية والصحية والتموينية، وبين القضايا الأمنية، لتؤكد أن المحافظة تظل ساحة نشطة تشهد يوميًا ضبطيات وتحقيقات تهدف لحماية المجتمع وصون حقوق المواطنين.