مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
عقوبة ترك الصلاة على النبي.. علامة للبخل والشح
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية شمال البلاد
الحوثيون يعلنون استهداف مطار رامون وهدف عسكري في النقب بطائرات مسيّرة
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أحداث 24 ساعة في سوهاج.. حملات صحية وتموينية وضبطيات أمنية ومشاجرة مسلحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، شملت ضبطيات تموينية وصحية كبرى، إلى جانب قضايا أمنية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.

مما يعكس حجم الجهود المبذولة من مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية لحماية المواطنين وضبط الشارع السوهاجي.

الصحة بسوهاج

ففي مجال الصحة، تمكنت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة من ضبط أكثر من 37 ألف عبوة عصائر ومشروبات مغشوشة بإجمالي تجاوز 4100 لتر، داخل نطاق مركز ومدينة جرجا.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة وتعليمات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ الإقليم، وبإشراف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة.

وقد أكد "دويدار" أن "صحة المواطن خط أحمر"، مشيرًا إلى أن الحملات ستتواصل لتغطية جميع المراكز والقرى.

التموين بسوهاج

أما على صعيد التموين، فقد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 7.5 طن أعلاف مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 12 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء.

كما تم تحرير مئات المحاضر التموينية، وضبط كميات من السكر والدقيق والزيت التمويني وحلاوة المولد مجهولة المصدر.

وأكد الدكتور سامح فاروق التوني وكيل وزارة التموين، أن الحملات مستمرة ليلًا ونهارًا، ولن يُسمح لأي تاجر بالتلاعب بقوت الشعب أو محاولة احتكار السلع المدعمة.

جهود الأجهزة الأمنية بسوهاج

وفي السياق الأمني، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة وزوجها بتهمة التلاعب في قروض مالية بأسماء ربات بيوت، حيث استوليا على مبالغ تجاوزت 2 مليون جنيه من خلال استغلال أميتهن وتوقيعهن على أوراق رسمية دون علمهن، ليواجها تهمًا تتعلق بالاحتيال والاستيلاء على المال العام.

كما شهدت مدينة ناصر بسوهاج مشاجرة مسلحة أسفرت عن إصابة شاب في العشرينات بثلاث طلقات نارية متفرقة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة خطيرة.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين والسيطرة على الموقف، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي تطور مثير للجدل، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل ثلاثة طلاب ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت إليهم اتهامات بسرقة زميلهم تحت تهديد السلاح الأبيض، إلا أن التحقيقات أثبتت أن الواقعة لا تحمل شبهة جنائية، وأن ما تم كان مجرد تصوير بزاوية أظهرت المشهد بشكل مضلل.

وبذلك، تعكس أحداث الساعات الماضية في سوهاج مدى التنوع بين الجهود الرقابية والصحية والتموينية، وبين القضايا الأمنية، لتؤكد أن المحافظة تظل ساحة نشطة تشهد يوميًا ضبطيات وتحقيقات تهدف لحماية المجتمع وصون حقوق المواطنين.

