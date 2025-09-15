4 أيام للتحقيقات.. حبس المتهم بإطلاق الأعيرة النارية في شوارع سوهاج

قررت النيابة العامة، حبس المتهم الرئيسي في واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بمنطقة مساكن مدينة ناصر بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب اتهامه بالتسبب في إصابة شاب في العشرينات من عمره بثلاث طلقات نارية متفرقة بالجسد.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين استخدمت فيها الأسلحة النارية.

وأسفرت عن إصابة الشاب "أحمد أ. أ."، 24 عامًا، من أبناء مدينة طهطا، بثلاث طلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسده، حيث تم نقله في حالة خطرة إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وعقب الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بدافع خلافات سابقة مع الطرف الآخر في المشاجرة.

وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف المباحث الجنائية بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص السلاح المضبوط.