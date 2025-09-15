قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: المنيا أول محافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية
مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
محافظات

جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في مجال التراث الثقافي

سوهاج _ أنغام الجنايني

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول فى مجال التراث الثقافي والمركز الثاني في مجال القرآن الكريم خلال مشاركتها باللقاء الثقافى التنشيطي الشاطئي لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد المصرية والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعسكر بلطيم الصيفي.

وهنأ الدكتور حسان النعماني الطلاب الفائزين، مؤكدًا ان إدارة الجامعة تحرص على دعم ورعاية طلابها الموهوبين والمتميزين، وتوفير البيئة المناسبة لتشجيعهم على الإبداع في جميع المجالات.

جامعة سوهاج

وذلك تنفيذًا لإستراتيجية الدولة المصرية بضرورة دعم الموهوبين والمبدعين. مضيفا أن المشاركة بهذه الفعاليات تدعم وتعزز بناء شخصية الطلاب، وتؤهلهم  ليكونوا قادة في المستقبل.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حرص الجامعة على صقل مواهب الطلاب والطالبات، واكتشاف قدراتهم الإبداعية.

وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الفعاليات الطلابية محلياً، إقليمياً ودولياً، تنفيذاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، التي تدعو إلى دعم الشباب المصري؛ من أجل تمكينهم في مختلف المجالات.

وقال الدكتور احمد عاطف مدير رعايه الشباب ان الجامعة شاركت بوفد في مجالات ( الشعر العامي، القرآن الكريم كاملا، الإنشاء الديني، دوري المعلومات الثقافي، بودكاست، تراث ثقافي)، حيث حصدت ٦ مراكز متقدمة في جميع مجالات التسابق.

وأشارت الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإداراة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الإدارة حصدت المركز الأول في مجال التراث الثقافي (مدير الإدارة كمشرف الوفد).

والمركز الثاني في مجال القرآن الكريم كاملاً فاز به الطالب عبدالله ممدوح بكلية الطب البيطري، كما فاز الطالب كيرلس ثروت بكلية الصيدلةبالمركز الخامس.

في مجال البودكاست، وأيضاً فاز بالمركز الخامس في مجال الانشاد الديني  الطالب يوسف عبدالناصر بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن الطالبان حسام ناصر بكلية التجارة وعمرو هاشم بكلية الطب البشري فازا بالمركز الخامس في مجال دوري المعلومات الثقافية، كما حصل الطالب أحمد يوسف بكلية التربية على مركز متميز في مجال الشعر العامي.

