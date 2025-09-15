جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في مجال التراث الثقافي

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول فى مجال التراث الثقافي والمركز الثاني في مجال القرآن الكريم خلال مشاركتها باللقاء الثقافى التنشيطي الشاطئي لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد المصرية والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعسكر بلطيم الصيفي.

وهنأ الدكتور حسان النعماني الطلاب الفائزين، مؤكدًا ان إدارة الجامعة تحرص على دعم ورعاية طلابها الموهوبين والمتميزين، وتوفير البيئة المناسبة لتشجيعهم على الإبداع في جميع المجالات.

جامعة سوهاج

وذلك تنفيذًا لإستراتيجية الدولة المصرية بضرورة دعم الموهوبين والمبدعين. مضيفا أن المشاركة بهذه الفعاليات تدعم وتعزز بناء شخصية الطلاب، وتؤهلهم ليكونوا قادة في المستقبل.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حرص الجامعة على صقل مواهب الطلاب والطالبات، واكتشاف قدراتهم الإبداعية.

وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الفعاليات الطلابية محلياً، إقليمياً ودولياً، تنفيذاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، التي تدعو إلى دعم الشباب المصري؛ من أجل تمكينهم في مختلف المجالات.

وقال الدكتور احمد عاطف مدير رعايه الشباب ان الجامعة شاركت بوفد في مجالات ( الشعر العامي، القرآن الكريم كاملا، الإنشاء الديني، دوري المعلومات الثقافي، بودكاست، تراث ثقافي)، حيث حصدت ٦ مراكز متقدمة في جميع مجالات التسابق.

وأشارت الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإداراة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الإدارة حصدت المركز الأول في مجال التراث الثقافي (مدير الإدارة كمشرف الوفد).

والمركز الثاني في مجال القرآن الكريم كاملاً فاز به الطالب عبدالله ممدوح بكلية الطب البيطري، كما فاز الطالب كيرلس ثروت بكلية الصيدلةبالمركز الخامس.

في مجال البودكاست، وأيضاً فاز بالمركز الخامس في مجال الانشاد الديني الطالب يوسف عبدالناصر بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن الطالبان حسام ناصر بكلية التجارة وعمرو هاشم بكلية الطب البشري فازا بالمركز الخامس في مجال دوري المعلومات الثقافية، كما حصل الطالب أحمد يوسف بكلية التربية على مركز متميز في مجال الشعر العامي.