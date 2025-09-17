محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025 / 2026

اعتمد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، المرحلة الثالثة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، والراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول 229 درجة، وذلك بالإدارات التعليمية المتاح بها أماكن شاغرة.

وأوضح الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن القبول يتم وفقاً للقواعد العامة الصادرة بالتنسيق للمرحلتين الأولى والثانية، مع الالتزام بعدم أحقية الطلاب المقبولين في المرحلة الثالثة بالتحويل خلال سنوات الدراسة الثلاث حفاظاً على استقرار العملية التعليمية والكثافات داخل الفصول.

محافظة سوهاج

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك بعض المدارس والإدارات التي لا تزال بها فراغات مثل إدارات (طما – طهطا – سوهاج – المراغة – ساقلته – المنشاة – أخميم – جرجا)، بينما تم توزيع طلاب إدارات (دار السلام – البلينا) على مدارس محددة.

وتم توزيع البنين على مدرسة عقبة بن نافع الثانوية بنين بإدارة جرجا، والبنات على مدرسة جرجا الثانوية الجديدة بنات، مع أخذ إقرار على أولياء الأمور بعدم التحويل طوال المرحلة الثانوية.

كما أوضح أنه بالنسبة لإدارة جهينة التعليمية، سيتم توزيع البنين على مدرسة بنهو الإعدادية الثانوية، والبنات على مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بطهطا.

وطالبات إدارة أخميم فيتم توزيعهن على مدرسة الثانوية بنات بإدارة سوهاج، وطلاب البنين على مدرسة الثانوية العسكرية بنين بإدارة سوهاج، وجميعهم يلتزمون بعدم التحويل طوال المرحلة الثانوية.

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق الانضباط داخل المدارس والحفاظ على الكثافات واستقرار العملية التعليمية.