ارتباك واضح .. ماذا حدث في الداخل الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر مباشرة؟

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن المجتمع الإسرائيلي بدا في حالة ارتباك واضح صباح الثامن من أكتوبر، مشيرًا إلى أن حالة الارتباك استمرت أكثر من 6 ساعات قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من الاستجابة لما حدث.

وأوضح، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الإسرائيلي خلال تلك الساعات لم يكن يمتلك تصورًا واضحًا لكيفية التعامل مع الموقف أو إدارة الأزمة.

وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي في طبيعته مجتمع متنوع للغاية، تشكّل عبر موجات طويلة من الهجرات القادمة من مناطق مختلفة حول العالم، وهو ما انعكس في اختلاف الثقافات واللغات والخلفيات الاجتماعية.

وأشار إلى أن ما يجمع هذا المجتمع بالأساس عاملان رئيسيان هما الفكر الصهيوني والدين اليهودي، موضحًا أن عملية اندماج هذه المجموعات المختلفة استغرقت سنوات طويلة، خاصة في العقود الأولى بعد قيام الدولة.

وبيّن أن السنوات الأولى بعد تأسيس إسرائيل شهدت جهودًا كبيرة لدمج المهاجرين القادمين من دول متعددة في مجتمع واحد والحفاظ على كيان الدولة.