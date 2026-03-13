السفير عاطف سالم يكشف عن درجات الاحتجاج والتصعيد الدبلوماسي

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن السفير الأمريكي دان شابيرو تواصل معه، مؤكدًا أنه سمع بسحبه من إسرائيل، وأنه سيتم الضغط عبر الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما.

الاحتجاج الدبلوماسي

وأكد خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن سحب السفير يمثل أعلى درجات الاستنكار أو الاحتجاج الدبلوماسي قبل الوصول إلى إجراءات أشد، ويختلف عن تقديم مذكرة احتجاج مكتوبة أو اتصالات على مستوى السفارة.

وأشار السفير إلى أن هذا الإجراء يستخدم عادة في الأزمات الكبيرة، مثلما حدث أحيانًا أثناء الثورة في 30 يونيو، حيث طالبت بعض الدول بتقليص حجم بعثاتها الدبلوماسية لفترة محددة.