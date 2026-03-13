السفير عاطف سالم: مصر لم تواجه إجراءات إسرائيلية بعد عودتي من تل أبيب

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إنه بعد عودته إلى مصر لم يقابل ذلك أي رد فعل رسمي من الجانب الإسرائيلي في القاهرة، مضيفا أن الموقف كان متوقفًا إلى حد كبير.

وأشار السفير خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى موقف محدد يتعلق بالتابوتين اللذين تم تهريبهما من دولة عربية إلى القدس، وقال إنه ناقش الموضوع مع الرئيس الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز، الذي كلف مستشاره العسكري بالعمل على تسوية المسألة، حيث تدخل رجل أعمال لشراء التابوتين وتسليمهما للحكومة الإسرائيلية، لتقوم بدورها بإرسالهما إلى مصر، متابعا: "قالوا مش هنسلم لكم التابوتين غير لما أرجع.. واللي بعديا استلم التابوتين".

عملية تسليم أو استقبال للسفراء

وأكد السفير أن أي عملية تسليم أو استقبال لسفراء تتطلب موافقة مسبقة، وأن الإجراءات المعتادة للسفير الجديد تشمل فترة انتقالية تمتد عادة من شهر إلى شهرين لضمان تسليم الملفات والاطلاع على كل التفاصيل قبل مباشرة العمل.