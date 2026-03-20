في ليلة العيد.. استخراج ملعقة من معدة فتاة في المنوفية

تمكن الفريق الطبي بمعهد الكبد القومي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية من استخراج جسم غريب "مِلعقة" من معدة فتاة تبلغ من العمر ١٩ عاما.

وأكد الفريق الطبي أنه تم استقبال المريضة والتي كانت تعاني من تعب في المعدة وتم التدخل الطبي باستخدام المناظير وتم استخراج الملعقة.

وأكد الاطباء أن حالتها الصحية مستقرة ويتم الاطمئنان عليها أولا بأول.

وضم طاقم العمل كله بمعهد الكبد القومي قسم الكبد والجهاز الهضمي الدكتور احمد سمير ، الدكتور كريم كمال ، الدكتور شريف العربي، وقسم التخدير الدكتور محمود جمال ، الدكتورة منة ممدوح ، الدكتورة ناريمان قابيل والتمريض محمود فوزي ، مجدي هاشم ، اسراء مصطفي، أحمد عبد الواحد وفني الاشعة وعمال المناظير ميس هدى وأم محمد.