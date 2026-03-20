إنقاذ الأب والأم.. مصرع طفلين إثر تسرب غاز داخل شقتهم بالمنوفية

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية سرسنا بمركز الشهداء في محافظة المنوفية عقب مصرع طفلين شقيقين وإصابة والدهما وإنقاذ والدتهما إثر تسرب غاز أثناء نومهم.

وأكد أهالي القرية، أنهم فوجئوا بتأخر الأسرة عن اداء صلاة عيد الفطر وحاولوا التواصل معهم دون جدوى، حيث إنهم يعيشون داخل منزل العائلة.

وأوضح الأهالي، أنه بمحاولة التواصل قاموا بكسر باب شقتهم ليتفاجأ الجميع بمصرع الطفلين ولد وبنت وإصابة والديهما.

وتبين أن الوفاة نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز داخل المنزل ما أدي إلي إصابتهم باختناق.

وتم نقل الطفلين إلي المستشفي بينما تم احتجاز الأب والأم في المستشفي لإفاقتهما.

وتواصل جهات التحقيق معرفة ملابسات الواقعة.