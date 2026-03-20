محافظ المنوفية يصلي عيد الفطر بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين وسط أبناء المحافظة

شارك اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أهالي وأبناء شعب المحافظة أداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم بحي غرب شبين الكوم ، وذلك في أجواء تسودها الفرحة والود والسرور ، بحضور الأستاذ الدكتور ناصر عبد الباري رئيس جامعة مدينة السادات واللواء علاء الجاحر مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية ومحمد موسي نائب المحافظ واللواء عبدالله الديب سكرتير عام المحافظة والعميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، ورئيس فرع المخابرات الحربية ، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ، سيد شعبان حي غرب شبين الكوم ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ، وجمع غفير من الأهالي .

حيث ألقى الخطيب خطبة صلاة العيد تحت عنوان " يوم الجائزة "، استهلها بالتأكيد على أن العيد هو ميقات لتتويج المسلم بعد تمام طاعة الصيام ، ودافعاً لبداية صفحة جديدة من القرب إلى الله ، و أن العيد الحقيقي يكمن في طهارة القلوب قبل زينة الظواهر ، وتناولت الخطبة ثلاثة محاور رئيسية وهي ضرورة شكر النعمة بتمام العبادة ، حث المسلمين على وصل الأرحام وإدخال السرور على قلوب اليتامى والمساكين ، التخلق بجمال حسن الخلق ونشر الطمأنينة بين الناس ، واختتم فضيلته الخطبة بالإشارة إلى أن إظهار الفرح في العيد يعد شعيرة دينية وطاعة يؤجر عليها المؤمن ، موضحاً أهمية تبادل التهاني ونبذ الخلافات لتعم البهجة والصفاء بين أبناء الوطن الواحد، مع ضرورة أن يظل المسلم دائماً عنواناً للخير في كل وقت وحين ، داعياً الله أن يجعل هذا اليوم فاتحة خير وبركة على الأمة الإسلامية.

وعقب الصلاة ،حرص محافظ المنوفية علي مصافحة المواطنين وتبادل التهاني معهم معربا عن سعادته بمشاركتهم فرحتهم بعيد الفطر المبارك ، مقدماً التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجميع أهالي وأبناء المحافظة ، مؤكدا أن هذه المناسبات الدينية تمثل فرصة لتعزيز أواصر المحبة والتواصل بين القيادات التنفيذية والمواطنين.