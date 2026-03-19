ضبط 200 كيلو أسماك رنجة غير صالحة للاستخدام في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية على المحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية .

شنت عواطف طاحون رئيس مدينة سرس الليان ، حملة مكبرة على مصنع الرنجة بسرس الليان بالتنسيق مع اداره الطب البيطري والتموين وسلامه الغذاء.

وتم ضبط 200 كيلو اسماك رنجه غير صالحه للاستخدام والاسماك يوجد بها تحلل بالانسجه .

تم التحفظ علي الكمية المذكورة وتم تحرير محضر وعرضه علي النيابه العامه لأعمال شؤنها كما تم تحرير محضر نقص اشترطات وشهاده صحية.