محافظ المنوفية : ضبط 4 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالشهداء

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني على الأسواق والمخابز، ومواصلة الضربات الاستباقية لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة حفاظاً على حقوق المواطنين.

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتنسيق مع مديرية التموين ، من ضبط 4 طن دقيق بلدي مدعم، قبل بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، بما يضر بمصالح المواطنين ويؤثر على منظومة الدعم ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من ضبط كمية من الفسيخ و الرنجه الغير صالحة للاستهلاك الادمي ، بالاشتراك مع اداره الطب البيطري و المجازر قبل طرحها بالاسواق.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة، مشددًا على التعامل بكل حسم مع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو استغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.