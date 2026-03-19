الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد تكريم رئيس المدينة.. محافظ المنوفية يكرم عاملاً بقسم الحدائق بأشمون لإخلاصه في العمل

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

كرم اللواء عمرو الغريب،  محافظ المنوفية، اليوم الخميس، سلامة عبد المحسن مطر، العامل بقسم الحدائق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ومنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية، تقديراً لتفانيه وإخلاصه في العمل والالتزام بأداء واجبه الوظيفي وحرصه الدائم على الارتقاء بمستوى النظافة والتجميل،  بحضور طارق أبو حطب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ المنوفية بجهود العامل، مؤكداً حرصه على تكريم جميع النماذج المتميزة كل في نطاق عمله تشجيعاً وتحفيزاً لهم، مشيراً إلى تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الكاملة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد أعرب العامل سلامة مطر عن سعادته بهذا التكريم، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، مؤكداً استمراره في مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات.

محافظة المنوفية المنوفية أشمون تكريم عامل

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

