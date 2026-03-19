محافظ المنوفية يهنئ "عصمت عبدالحليم " لفوزها بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية

اجرى اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، اتصالا هاتفياً بالسيدة عصمت أحمد عبدالحليم لتقديم التهنئة لفوزها بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الأم المثالية لعام 2026 ، وذلك عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للسيدة عصمت ، معربا عن سعادته البالغة بفوزها وتحقيقها مركز متقدم على مستوى الجمهورية، موجهاً لها تحية إعزاز وتقدير لما قامت به من جهد وتضحية لبناء مجتمع سليم قائم علي الترابط والعطاء، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية دائما ما تحظى بتحقيق مراكز أولى من كل عام في مسابقة الأم المثالية مما يعكس دور المرأة وحجم تضحياتها كونها عصب المجتمع والنواة الأولى لبناء الأسرة وشريك أساسي في تنمية المجتمع وتقدمه.

جدير بالذكر ، أن السيدة عصمت عبد الحليم من قرية سرسنا بمركز الشهداء ، لديها ثلاثة من الأبناء الأول حاصل على بكالوريوس هندسه ،والثاني والثالث تؤام حاصلين على بكالوريوس الصيدلة والطب.