حقي ربنا بياخدهولي منك.. مها أحمد يثير الجدل برسالة غامضة.. فمن تقصد؟

أثارت الفنانة مها أحمد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك».

وكتبت مها أحمد :اشكرك يارب بتورينى فحياتى قبل مماتى( لا ممثل نافع ولا منتج نافع ولا مذيع نافع ) مش نافع بس غير انك تهري وتركب اى ترند للشهره وتشويه سمعة البشر .

و أضافت: كل يوم بشوف حقى ربنا بياخدهولى منك ومن اللى شبهك المشوهين والمشفرين( حسبي الله ونعم الوكيل)

تعُد آخر أعمال الفنانة مها مشاركتها في بيت الشدة والتي دارت أحداثه في إطار درامي حول حفيدة مشعوذ وساحر تُدعى فَلك تعود إلى منزل جدها، لأجل الانتقام مِن مَن حرقوا المنزل قديمًا، في ظل وجود لعنة تطارد ابنها سيف وهي سيطرة روح الجد على جسده، فتجد نفسها في مواجهة تصدي أهل الحارة لها بقيادة مختار وسرعان ما تتطور الأمور.