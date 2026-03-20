محافظ المنوفية يوزع العيدية على الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر ... صور

عقب أدائه شعائر صلاة عيد الفطر المبارك ، زار صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية دار الحضانة الإيوائية ( دار أيتام الحسن والحسين ) بكفر المصيلحة لمشاركة الأيتام فرحتهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، فضلاً عن الاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم ، بحضور صبري البقيري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووكيل مديرية التضامن الإجتماعي.

وفي أجواء تسودها البهجة والسرور ، قــام محافظ المنوفية بتوزيع العيدية والهدايا على أبناء الدار والتي تضم 25 طفل يتيم تزامناً بالاحتفال بالعيد ، وأجري المحافظ حواراً مفتوحاً مع الأطفال للاطمئنان على حسن معاملتهم ومدى رضاهم وجودة الخدمات المقدمة لهم ، فضلاً عن التعرف على كافة ما يحتاجونه من دعم لتوفيرها ، وأكد المحافظ على أنه لا يدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الأطفال هذه المناسبة السعيدة، مشددا علي أهمية رعاية الأيتام وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية .

وحرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال ، وأعربوا عن فرحتهم بزيارة المحافظ مقدمين الشكر له علي اهتمامه لإسعادهم وإدخال روح البهجة والسرور علي أنفسهم .