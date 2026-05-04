مصرع صغير سقط داخل أسانسير بمركز أشعة ببني مزار

لقي طفل صغير 4 سنوات مصرعه إثر سقوطه داخل اسانسير بمركز بني مزار شمال المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع صغير داخل مركز للاشعه بمركز بني مزار ، وبالفحص وانتقال ضباط البحث الجنائي ببني مزار لفحص البلاغ ، تبين مصرع صغير عمرة 3سنوات عقب سقوطه داخل اسانسير بمركز للاشعه ، وذلك أثناء تواجده مع والدته، حيث حضرت والدته لإجراء اشعه لشقيقه المريض وتركته مع جدته لحين شراء الحلوي الطفل الصغير إلا أنه ترك يدها واسرع لدخول الاسانسير ليسقط داخل الاسانسير مما ادي الي مصرعه في الحال ، وسط حالة من الحزن والذهول بين المتواجدين بمركز الاشعه ، وتم نقلة علي الفور لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابه العامه لتولي التحقيق.