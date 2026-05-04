محافظ المنيا يتفقد وحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بسمالوط التخصصي

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال التطوير الشاملة والتجهيزات الطبية الحديثة بمستشفى سمالوط التخصصي، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى متسارعة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متطورة تليق بالمواطن.

وخلال جولته، افتتح المحافظ وحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة، والتي تُعد إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن الوحدة ستسهم في إحداث نقلة نوعية في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، وتخفيف العبء عن المرضى، خاصة مع تقليل الحاجة للانتقال خارج المركز للحصول على هذه الخدمة الدقيقة.

وأكد المحافظ أن ما يشهده المستشفى من تطوير في التجهيزات والخدمات الطبية يأتي ضمن الاستعدادات الجارية لانضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن جاهزية المستشفيات لتقديم خدمات متكاملة، وتقليل قوائم الانتظار، وإجراء التدخلات الجراحية الدقيقة داخل نطاق المحافظة.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المرضى والمترددين على المستشفى، للاطمئنان على مستوى الخدمة، موجّهًا الأطقم الطبية والإدارية بحسن استقبال المواطنين وتيسير الإجراءات، مع الالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة الحديثة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن أعمال التطوير شملت إضافة 8 أسرة رعاية مركزة لمرضى القلب، وإدخال خدمات الأشعة التداخلية، إلى جانب استحداث تخصصات جديدة تشمل (مخ وأعصاب أطفال، جراحة الأورام، جراحة التجميل)، فضلًا عن عيادات أمراض الدم والنفسية للأطفال، وخدمات متقدمة مثل «الإيكو بالمجهود الدوائي» وفصل البلازما.

وأكدت الدكتورة أسماء الجويلي، مدير مستشفى سمالوط التخصصي، أن المستشفى أصبح مجهزًا لإجراء مختلف العمليات الجراحية المتقدمة واستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة، خاصة في جراحات العظام التخصصية، التي تشمل المفاصل والعمود الفقري ومناظير العظام ووحدة تشوهات العظام.

وأضافت أنه تم تطوير أقسام الأشعة المختلفة (الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، الموجات فوق الصوتية، إيكو القلب)، إلى جانب تحديث أقسام العلاج الطبيعي والمعامل والصيدلية.

واستعرضت مدير المستشفى القدرات الاستيعابية، مشيرة إلى أن وحدة الغسيل الكلوي تضم 42 سريرًا وتخدم 2,774 مريضًا بإجمالي 32,257 جلسة سنويًا، فيما يستقبل قسم الطوارئ، الذي يضم 18 سريرًا، نحو 178,785 حالة سنويًا، بالإضافة إلى أكثر من 193,746 زيارة بالعيادات الخارجية سنويًا، بمتوسط 13,918 زيارة شهريًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، والدكتور حازم أبو العباس مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة أسماء الجويلي مدير المستشفى، وعويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط.