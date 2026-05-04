محافظات

محافظ المنيا: مدرسة «الوفاء 2» بسمالوط منارة تعليمية تخدم المناطق الأكثر احتياجًا

ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال التوسعة والإحلال الجزئي بمدرسة «الوفاء 2» للتعليم الأساسي بإحدى قرى الظهير الصحراوي بمركز سمالوط، والتي تم الانتهاء من مبناها الجديد في وقت قياسي منذ وضع حجر الأساس في ديسمبر 2024، لتتحول إلى صرح تعليمي متكامل يخدم مختلف المراحل الدراسية.

وأكد المحافظ أن التوسعات الجديدة جاءت استجابةً مباشرة لاحتياجات الأهالي، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تقليل معدلات التسرب من التعليم، ويضمن إتاحة الخدمة التعليمية لأبناء المناطق النائية، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحقيق العدالة التعليمية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ الفصول الدراسية بالمبنى الجديد، وتابع انتظام العملية التعليمية على أرض الواقع، كما أجرى حوارًا وديًا مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الخدمات التعليمية وتوافر الوسائل اللازمة للدراسة، واستمع الى مقترحات الطلبة و التوجيه لتطوير  الأنشطة التربوية والرياضية داخل المدرسة

ووجّه المحافظ بضرورة الحفاظ على المدرسة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم الإبداع والتميز، كما راجع كفاءة التهوية والإضاءة وتجهيزات المعامل لضمان تقديم خدمة تعليمية متكاملة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن المشروع شمل إنشاء مبنى جديد يضم 17 فصلًا دراسيًا، ليرتفع إجمالي عدد الفصول بالمدرسة إلى 44 فصلًا للتعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 6500 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وتشمل معامل متطورة وفراغات تعليمية وخدمية ودورات مياه حديثة.

وفي السياق ذاته، أشاد صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بالدعم المستمر الذي يقدمه محافظ المنيا لقطاع التعليم، مؤكدًا أن وضع هذا الملف على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة ساهم في تحقيق طفرة ملموسة في مستوى الخدمات التعليمية.

وأضاف أن المتابعة الميدانية المستمرة من المحافظ لم تقتصر على تطوير البنية التحتية، بل امتدت لتذليل التحديات الفنية واللوجستية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

وعقب الجولة، تفقد المحافظ معرض الأنشطة المدرسية الذي ضم مجموعة متميزة من الأعمال الفنية والوسائل التعليمية و قياس مهارات القراءة و الكتابة إلى جانب الابتكارات الطلابية، حيث أشاد بالمستوى الإبداعي للطلاب، مؤكدًا أهمية الأنشطة التربوية في بناء شخصية متكاملة.

وفي ختام الزيارة، قام اللواء كدواني بتوزيع شهادات تقدير على عدد من الطالبات المتميزات، تحفيزًا لهن على مواصلة التفوق والنجاح.

رافق المحافظ خلال الجولة، صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور بهاء حسن مدير عام الإدارة التعليمية، وعويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط

