محافظ الأقصر يتفقد كورنيش النيل ليلا سيرًا على الأقدام لمتابعة تنشيط السياحة | صور

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بجولة مسائية سيرًا على الأقدام، بدأت من مبنى ديوان عام المحافظة وحتى منطقة العوامية بميدان الأوبروتيل، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة لحالة الشارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وخلال الجولة، تابع محافظ الأقصر أعمال النظافة العامة، وانتظام حركة عربات الحنطور، ومدى متابعة كورنيش النيل لاستقبال السائحين، في ظل ما تشهده المدينة من رواج سياحي ملحوظ.

كما حرص محافظ الأقصر على الالتقاء بعدد من السائحين المتواجدين على الكورنيش، حيث تبادل معهم الحديث حول مستوى الخدمات المقدمة، ومدى رضاهم عن زيارتهم لمدينة الأقصر، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم أفضل تجربة سياحية ممكنة لزوارها.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة المهندس أحمد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وحاتم جابر سلامة، سكرتير مدينة الأقصر.